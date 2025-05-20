КАКАЯ СУММА! Ради нового альбома Элине Нечаевой пришлось продавать недвижимость

В начале года оперная певица Элина Нечаева представила свой новый альбом Dreams и призналась в передаче Õhtu на телеканале Kanal 2, что на его создание ушло не только много времени, но и значительные средства. По словам певицы, одной из причин высокой стоимости стало то, что все инструментальные партии были записаны вживую - без использования электронных элементов.
Работа над альбомом длилась несколько лет и оказалась куда более затратной, чем можно было предположить. Три года назад в проекте появился инвестор, пообещавший поддержать проект.