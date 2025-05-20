КАКАЯ СУММА! Ради нового альбома Элине Нечаевой пришлось продавать недвижимость

Работа над альбомом длилась несколько лет и оказалась куда более затратной, чем можно было предположить. Три года назад в проекте появился инвестор, пообещавший поддержать проект.

«У меня всегда большие планы - я стремлюсь делать все на максимально высоком уровне. Тогда и возникла договоренность с итальянским продюсером Пьерпаоло Геррини о создании альбома. Сумма изначально показалась пугающей, и я подумала, может, кто-то сможет помочь. Но с инвесторами нужно быть очень осторожной. Иногда у них возникает ощущение, что раз они поддерживают, пусть даже с перспективой прибыли, то вправе ожидать что-то еще. А ты не всегда готова это отдавать. В итоге думаешь: лучше уж продать дом и машину и остаться сама себе хозяйкой», - рассказала Элина.