Власти Испании приказали Airbnb удалить с платформы более 65 тысяч предложений для туристов

Как пишет The Independent, среди официальных причин массового исключения объектов из списка разрешенных к сдаче под аренду Министерство по правам потребителей Испании назвало отсутствие номеров лицензий, неясные записи о владельце и расхождения в записях.

Этот шаг был предпринят на фоне растущего кризиса доступности жилья в Испании, который стал одной из главных причин эскалации протестов против массового туризма в стране в последние пару лет. Многие местные жители винят распространение краткосрочной аренды, особенно на таких платформах, как Airbnb, в усугублении проблемы, особенно в таких популярных туристических центрах, как Мадрид и Барселона.

Министр по делам потребителей Пабло Бустиндуй заявил, что его цель – положить конец всеобщему «отсутствию контроля» и «незаконности» в сфере аренды жилья.

«Больше никаких оправданий. Хватит защищать тех, кто делает бизнес на праве на жилье в нашей стране», – заявил он журналистам.

В последние годы доступность жилья стала серьезной проблемой в Испании, поскольку темпы строительства не поспевают за спросом. Тем временем, многие владельцы частного жилья предпочитают сдавать его краткосрочно туристам по более высоким ценам, тогда как местные жители не могут себе его позволить.

Согласно официальным данным, по состоянию на ноябрь 2024 года в Испании насчитывалось около 321 тысяч домов с лицензиями на аренду жилья для отдыха, что на 15 процентов больше, чем в 2020 году. Еще больше арендодателей работают без официальных лицензий. Из-за этого Министерство по правам потребителей Испании начало расследование в отношении Airbnb в декабре прошлого года.

Тем временем, в Airbnb заявили, что министерство не предоставило им списки несоответствующего жилья, и что многим владельцам не нужна лицензия для сдачи в аренду своей недвижимости.