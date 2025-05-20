Меган Маркл мило поздравила принца Гарри с седьмой годовщиной их свадьбы

На кадрах запечатлены различные эпизоды из семейной жизни пары, в том числе их дети: принц Арчи и принцесса Лилибет. «Семь лет в браке. Целая жизнь историй. Спасибо всем вам (рядом ли вы с нами или на расстоянии) за любовь и поддержку на протяжении всей нашей истории любви. Мы это очень ценим. С годовщиной нас!» - подписала герцогиня публикацию в Instagram.

К поздравлениям присоединился и бренд Меган As Ever, запостив редкое фото супругов, а также снимок двух пальм с подписью: «Иногда двое - лучше, чем один. Поздравляем с годовщиной свадьбы нашу основательницу и ее мужа, принца Гарри!»

Напомним, голливудская актриса Меган Маркл и младший сын короля Карла III и принцессы Дианы, принц Гарри, поженились в 2018 году. Спустя два года, на фоне конфликта с королевской семьёй, пара сложила с себя королевские полномочия, покинулаВеликобританию и поселилась в США. Несмотря на напряжённые отношения с близкими, недавно Гарри дал новое интервью, в котором признался, что хочет помириться с отцом.