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ВИДЕО Пять крупнейших авиакатастроф, которые потрясли мир

Перевод: Седа Дунгурова
Авиакатастрофы, к счастью, случаются редко, но каждый такой инцидент напоминает нам о том, насколько сложна и уязвима система, которой мы доверяем свою жизнь на высоте десяти километров. Снимок иллюстративный.
Авиакатастрофы, к счастью, случаются редко, но каждый такой инцидент напоминает нам о том, насколько сложна и уязвима система, которой мы доверяем свою жизнь на высоте десяти километров. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Сегодня самолет - один из самых безопасных видов транспорта. Каждый день в воздух поднимаются тысячи самолетов, и большинство из них благополучно прибывает в пункт назначения. Однако если что-то идет не так, последствия могут быть чрезвычайно трагичными. Крупные авиакатастрофы потрясали мир и повлекли за собой не только гибель людей, но и кардинальные пересмотры правил авиабезопасности.

Вспомним пять наиболее значимых авиакатастроф в истории гражданской авиации. Именно эти трагедии стали толчком к переменам, благодаря которым полеты сегодня безопаснее, чем когда-либо.

5. Рейс SVA163 (1980 год), 301 погибший

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