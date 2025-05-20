ВИДЕО Пять крупнейших авиакатастроф, которые потрясли мир

Сегодня самолет - один из самых безопасных видов транспорта. Каждый день в воздух поднимаются тысячи самолетов, и большинство из них благополучно прибывает в пункт назначения. Однако если что-то идет не так, последствия могут быть чрезвычайно трагичными. Крупные авиакатастрофы потрясали мир и повлекли за собой не только гибель людей, но и кардинальные пересмотры правил авиабезопасности.
Вспомним пять наиболее значимых авиакатастроф в истории гражданской авиации. Именно эти трагедии стали толчком к переменам, благодаря которым полеты сегодня безопаснее, чем когда-либо.