ВИДЕО Пять крупнейших авиакатастроф, которые потрясли мир

Авиакатастрофы, к счастью, случаются редко, но каждый такой инцидент напоминает нам о том, насколько сложна и уязвима система, которой мы доверяем свою жизнь на высоте десяти километров. Снимок иллюстративный.

Сегодня самолет - один из самых безопасных видов транспорта. Каждый день в воздух поднимаются тысячи самолетов, и большинство из них благополучно прибывает в пункт назначения. Однако если что-то идет не так, последствия могут быть чрезвычайно трагичными. Крупные авиакатастрофы потрясали мир и повлекли за собой не только гибель людей, но и кардинальные пересмотры правил авиабезопасности.