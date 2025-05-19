ЧТО ПРОИСХОДИТ? Ошибки перевода на канале TV3 выводят киноманов из себя: я подумал, что телевизор сломался

Многие телезрители выразили недовольство фильмами на канале TV3, где эстонская озвучка и субтитры не совпадают друг с другом: «Это так плохо, что даже ребенок не захотел это смотреть». TV3: «Приносим извинения, если это расстроило наших зрителей».
Телезрители в социальных сетях делятся своим разочарованием из-за озвучки и субтитров фильмов на канале TV3, отмечая, что это портит впечатление от просмотра и затрудняет понимание сюжета. В некоторых случаях перевод диалогов сильно отличается от оригинальной речи.