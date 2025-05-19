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ЧТО ПРОИСХОДИТ? Ошибки перевода на канале TV3 выводят киноманов из себя: я подумал, что телевизор сломался

Перевод: Герман Аверьянов
Фото статьи
Фото: Foto Tairo Lutter / POSTIMEES

Многие телезрители выразили недовольство фильмами на канале TV3, где эстонская озвучка и субтитры не совпадают друг с другом: «Это так плохо, что даже ребенок не захотел это смотреть». TV3: «Приносим извинения, если это расстроило наших зрителей».

Телезрители в социальных сетях делятся своим разочарованием из-за озвучки и субтитров фильмов на канале TV3, отмечая, что это портит впечатление от просмотра и затрудняет понимание сюжета. В некоторых случаях перевод диалогов сильно отличается от оригинальной речи.

Пример из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины»:

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