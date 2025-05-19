Finnair отменила более ста рейсов: названы причины

Авиакомпания Finnair советует пассажирам, которые путешествуют в понедельник, зарегистрироваться заранее и прибыть в аэропорт вовремя.

Отмечается, что профсоюз работников авиационной отрасли IAU (Ilmailualan Unioni) использует забастовку для ускорения переговоров с Ассоциацией работодателей в сфере услуг Финляндии, по заключению коллективного договора о предоставлении услуг воздушного транспорта.

Переговоры касаются повышения зарплаты для работников авиационной отрасли.

Ранее мы писали, что 16 мая было решено отменить около 60 рейсов, что, по оценкам, повлияет на планы примерно шести тысяч пассажиров. По словам представителей Finnair, компания глубоко сожалеет о причиненных пассажирам неудобствах, сообщает Matkaviikko.

Самый дешевый доступный вариант перелета из Хельсинки в Таллинн 16 мая, согласно Google Flights, - это рейсы Lufthansa через Франкфурт: билет в одну сторону стоит 251 евро, время в пути - 7 часов 35 минут. Рейсы airBaltic с пересадкой в Риге быстрее (2 часа 50 минут), но их цена составляет 321 евро.