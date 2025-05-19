ФОТО Поклонники Аллы Пугачевой засняли ее «без фильтров» на Кипре

Поклонники Аллы Пугачевой опубликовали в соцсетях совместное фото с 76-летней певицей, которую они встретили на днях на набережной Лимасола. На снимке Алла в джинсовой рубашке, кепке и с улыбкой позирует с семейной парой, которая назвала встречу со звездой «чудом».
«Чудеса случаются! Если в них верить и догонять на набережной. Спасибо, Алла Борисовна! Великая женщина, которая поет. И не предает себя и своего зрителя!» - написали поклонники.
В апреле Алла Пугачева, которая покинула Россию в 2022 году вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми, отметила день рождения. Сейчас певица с семьей живет на Кипре. Недавно там прошел концерт 53-летней дочери Аллы Кристины Орбакайте.