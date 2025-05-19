ФОТО Поклонники Аллы Пугачевой засняли ее «без фильтров» на Кипре

Поклонники Аллы Пугачевой опубликовали в соцсетях совместное фото с 76-летней певицей, которую они встретили на днях на набережной Лимасола. На снимке Алла в джинсовой рубашке, кепке и с улыбкой позирует с семейной парой, которая назвала встречу со звездой «чудом».