Ветеринар назвала десять признаков того, что собака вас обожает

По словам ветеринара, это происходит потому, что объятия возвращают чувство материнской близости и выделяют феромоны, которые успокаивают собаку.

Ходят по пятам

Если ваша собака следует за вами из комнаты в комнату, она, скорее всего, проявляет привязанность. Такое поведение означает, что они хотят быть рядом с вами, и, поскольку собаки по своей природе стайные животные, это признак привязанности или преданности.

Инстинкт защитника

Собаки по своей природе защищают тех, кого они любят. Наташа объясняет, что если ваша собака активно охраняет вас или ваш дом, - это один из признаков ее привязанности. Животное хочет защитить вас и демонстрирует преданность и любовь.

«Разговаривают» с вами

Собаки общаются со своими хозяевами разными способами, и одним из них, по словам Уотсон, является вокализация. Хотя некоторые породы более голосистые, чем другие, многие собаки будут «разговаривать» со своими хозяевами лаем или скулением, чтобы привлечь внимание или выразить эмоции.

Если ваша собака лает или издает звуки, когда видит вас или в моменты волнения, это может быть признаком любви и привязанности.

Подпрыгивание

Хотя подпрыгивание иногда можно рассматривать как признак волнения или способ привлечь внимание, это также распространенный способ проявления привязанности у собак. Когда ваша собака прыгает на вас, она может просто выражать свою радость при виде вас или искать близости.

Около 45 процентов владельцев собак признаются, что их пушистый друг садится на них, когда хочет внимания.

Подзыв и дрессировка

Уотсон говорит, что собаки, которые хорошо реагируют на подзыв и команды, часто стремятся угодить своим хозяевам. Их готовность подчиняться показывает доверие и желание сделать вас счастливыми.

Дрессировка укрепляет связь человека и животного, поскольку собаки наслаждаются похвалой и пониманием того, что вы ими гордитесь.

Отражение ваших эмоций