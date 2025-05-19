Королева Камилла показала публике новую любимицу

Ее Величество позирует, широко улыбаясь в камеру. Для специальной фотосессии она выбрала белое платье с сине-розовыми цветами и зелеными веточками. Образ дополнили голубой кардиган и браслет Van Cleef & Arpels.

Фото сделано в Рэй-Милл-Хаусе, любимом поместье королевы в Уилтшире. Этот дом жена монарха приобрела после развода со своим первым мужем Эндрю Паркером Боулзом в 1994 году и жила там с 1996 по 2003 год. Даже после того, как Камилла вышла замуж за принца Карла, она не стала продавать недвижимость и часто приезжает туда, чтобы отдохнуть.

Королева забрала Моли из приюта в начале февраля. Собака предположительно - смесь джек-рассел-терьера и какой-то другой породы.

Новости о появлении животного в королевской семье впервые появились, когда Камилла совершила одиночный визит в Кентербери. Во время встречи с группой слабовидящих музейщиков жена короля наклонилась, чтобы погладить золотистого ретривера, и рассказала, как она только что взяла восьминедельного щенка по имени Моли, который выглядит «совсем как крот».