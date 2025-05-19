Недавний инцидент в Греции спровоцировал глобальную дискуссию роли искусственного интеллекта (ИИ) в личной жизни. Женщина решила развестись с мужем после 12 лет брака по совету ChatGPT, разработанного компанией OpenAI, сообщает Daily Mail.
Одна женщина отправила ChatGPT фотографию кружки своего мужа, желая просто повеселиться и поднять себе настроение. Однако искусственный интеллект проанализировал изображение и сделал вывод, намекающий на возможную неверность мужа. Хотя все начиналось как безобидный развлекательный эксперимент, ответ ИИ заставил женщину усомниться в верности супруга.