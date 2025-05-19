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Женщина развелась со своим мужем по совету ChatGPT

Перевод: Герман Аверьянов
Фото статьи
Фото: Pixel-Shot/Shutterstock

Недавний инцидент в Греции спровоцировал глобальную дискуссию роли искусственного интеллекта (ИИ) в личной жизни. Женщина решила развестись с мужем после 12 лет брака по совету ChatGPT, разработанного компанией OpenAI, сообщает Daily Mail.

Одна женщина отправила ChatGPT фотографию кружки своего мужа, желая просто повеселиться и поднять себе настроение. Однако искусственный интеллект проанализировал изображение и сделал вывод, намекающий на возможную неверность мужа. Хотя все начиналось как безобидный развлекательный эксперимент, ответ ИИ заставил женщину усомниться в верности супруга.

Иллюстративный снимок кружки.
Иллюстративный снимок кружки. Фото: Shutterstock
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