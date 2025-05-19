Женщина развелась со своим мужем по совету ChatGPT

Одна женщина отправила ChatGPT фотографию кружки своего мужа, желая просто повеселиться и поднять себе настроение. Однако искусственный интеллект проанализировал изображение и сделал вывод, намекающий на возможную неверность мужа. Хотя все начиналось как безобидный развлекательный эксперимент, ответ ИИ заставил женщину усомниться в верности супруга.