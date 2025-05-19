«ЭТО ПОДЛО!» Полиция ищет злоумышленника: в Тарту обокрали ящик с пожертвованиями для животных

«Вечером 7 мая в фойе Aparaaditehas зашел неизвестный мужчина. Согласно записям камер наблюдения, он сначала осмотрел ящик для пожертвований организации Nähtamatud Loomad, затем попросил в соседнем кафе ключ от туалета и унес ящик в уборную, где его взломал и украл все находившиеся там пожертвования», - с тревогой сообщили они людям, делающим пожертвования.

«Ящик для пожертвований, куда любители животных вносили средства, был жестоко опустошен! Пожертвованные деньги были украдены у бедных фермерских животных, которым они так нужны!» - добавили они в публикации и поделились снимком с камеры наблюдения.

В комментарии редакции руководитель отдела коммуникаций организации по защите животных Nähtamatud Loomad Лийна Пеяске рассказала, что об этом прискорбном и просто невероятном инциденте им сообщили представители Aparaaditehas.

«Они просмотрели записи с камер наблюдения и увидели, что это произошло вечером 7 мая около 22 часов, когда в фойе вошел мужчина, который первым делом осмотрел ящик для пожертвований, затем попросил в соседнем ресторане ключ от туалета и унес ящик туда, где, по всей видимости, его взломал и забрал деньги», - повторила она.

Точную сумму, находившуюся в ящике, Пеяске назвать не смогла.

«Но такой поступок крайне подлый и немыслимый. Заботливые друзья животных жертвовали деньги на помощь страдающим на промышленных фермах животным, а кто-то решил, что он может просто забрать эти средства себе. Это невероятно печально», - отметила она, добавив, что такое случилось впервые и, она надеется, больше никогда не повторится.

НКО немедленно подала заявление в полицию, но к сегодняшнему дню что-то новое выяснить не удалось: «Полиция с нами связалась, и мы знаем, что этим занимаются. К сожалению, пока больше ничего по этому делу не выясняли».

Руководитель производственной группы Тартуского отделения PPA Индрек Лаанисто сообщил редакции, что полиция начала в связи с этим случаем производство по делу о проступке на основании Пенитенциарного кодекса, касающегося преступлений против имущества с небольшой стоимостью.