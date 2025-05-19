СОЦСЕТИ ПОЛНЫ СКОРБИ Друзья вспоминают Кристи Лойго: пусть на дороге по облакам ты найдешь путь к своим близким

По информации, имеющейся у редакции, Кристи Лойго ушла из жизни в воскресенье днем у себя дома.

47-летняя Кристи Лойго была известна широкой публике как продюсер благотворительной передачи Kodutunne.

Близкий друг Лойго, Кердо Мёлдер, находится в шоке от случившегося: «Я только в субботу отправил ей приглашение на свадьбу».

«Разум не может с этим смириться, просто не может! Глубокие соболезнования близким! Режущая боль! Дорогая Кристи, пусть на дороге по облакам ты найдешь путь к своим дорогим и близким…», - написал музыкант в соцсетях.



О продюсере вспоминает и королева уколов красоты Марью Карин: «Этот уикенд для всех нас стал напоминанием о том, как все хрупко. Смейтесь и будьте рядом друг с другом - все остальное пустое и отнимает силы. Счастливого пути тем, кто уходит, и сил тем, кто остается…»

Марью Карин и Кристи Лойго. Фото: Kuvatõmmis

Политик Эвелин Сепп также пишет: «Просто не хватает слов. С этой недели ощущение полной пустоты. Сорок семь. Слишком многое произошло. Для тех, кто остается, это тоже слишком тяжело».