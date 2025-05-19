СОЦСЕТИ ПОЛНЫ СКОРБИ Друзья вспоминают Кристи Лойго: пусть на дороге по облакам ты найдешь путь к своим близким

В полдень воскресенья из жизни ушла продюсер передачи Kodutunne Кристи Лойго. Сегодня друзья и знакомые вспоминают ее добрыми словами в соцсетях.
Pühapäeva keskpäeval lahkus meie hulgast saate «Kodutunne» produtsent Kristi Loigo. Täna meenutavad naist tema sõbrad ja tuttavad heade sõnadega ühismeedias.
По информации, имеющейся у редакции, Кристи Лойго ушла из жизни в воскресенье днем у себя дома.
47-летняя Кристи Лойго была известна широкой публике как продюсер благотворительной передачи Kodutunne.
Близкий друг Лойго, Кердо Мёлдер, находится в шоке от случившегося: «Я только в субботу отправил ей приглашение на свадьбу».
«Разум не может с этим смириться, просто не может! Глубокие соболезнования близким! Режущая боль! Дорогая Кристи, пусть на дороге по облакам ты найдешь путь к своим дорогим и близким…», - написал музыкант в соцсетях.
О продюсере вспоминает и королева уколов красоты Марью Карин: «Этот уикенд для всех нас стал напоминанием о том, как все хрупко. Смейтесь и будьте рядом друг с другом - все остальное пустое и отнимает силы. Счастливого пути тем, кто уходит, и сил тем, кто остается…»
Политик Эвелин Сепп также пишет: «Просто не хватает слов. С этой недели ощущение полной пустоты. Сорок семь. Слишком многое произошло. Для тех, кто остается, это тоже слишком тяжело».
О Кристи вспоминает и ее подруга Кармен Притсон, которая опубликовала в соцсетях видео, не сдержав слез: «У меня надеты темные очки, потому что я все время плакала. Может быть, я делаю это видео слишком рано и слишком эмоционально. Прощай, дорогая Кристи. Ты выполнила свое жизненное предназначение. Пусть земля тебе будет пухом».