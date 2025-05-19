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ФОТО Влияние Томми Кэша безгранично! Жители Эстонии сделали себе татуировки, вдохновленные его песней

Перевод: Герман Аверьянов
Фото статьи
Фото: Konstantin Sednev / Erakogu

«Я не считаю себя фанаткой», - призналась Кристина, которая на прошлой неделе сделала татуировку, вдохновленную песней Томми Кэша Espresso Macchiato. Причем Кристийна была не единственной - тату-мастер Лийс набила такие же строчки из песни и другим.

Томми Кэш, ярко выступивший от Эстонии на Евровидении в этом году, не оставил Европу равнодушной - его песня Espresso Macchiato вызвала бурю эмоций. В зрительском голосовании он набрал почти максимум голосов, уступив лишь Израилю, что только подчеркивает его популярность среди европейцев.

Неудивительно, что в родной Эстонии у артиста тоже есть преданные поклонники. Как сообщает Elu24, как минимум трое жителей страны решили увековечить песню на своем теле - они сделали татуировки со строками из Espresso Macchiato.

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