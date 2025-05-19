ГАЛЕРЕЯ 170 метров креатива: в Ласнамяэ открыли первую легальную стену для граффити

В субботу, 17 мая, в Ласнамяэ открылось первое в районе официальное пространство для граффити и уличного искусства. Легальная стена длиной 170 метров расположена по адресу Раадику 8c, за парковочным домом. Инициатива реализована НКО Lasnaidee при поддержке Таллиннского департамента образования, Управы района Ласнамяэ, объединений Spekter и MONO Graffiti Kool, а также компании Raadiku Arendus.
«Легальная стена для граффити может стать эффективным инструментом борьбы с вандализмом. Молодым людям больше не нужно прятаться и рисовать в темноте - теперь у них есть место, где можно свободно творить. Мы также рассматриваем эту стену как вклад в создание более безопасного, яркого и культурно активного сообщества в Ласнамяэ», - рассказала руководитель Lasnaidee Полина Ляшева.
Открытие сопровождалось праздником стрит-арта, в котором приняли участие как зарубежные, так и местные художники: чилиец Izak One, MintyShrimp, Владимир Бережной, Groshevaart, DariusCloud, участники школы MONO и объединения Spekter.
«Художники уже оценили это пространство - до него удобно добираться, и при этом оно находится вдали от жилых домов, что исключает возможные жалобы от местных жителей», - отметила координатор MONO Graffiti Kool Эмилия Сабирова.
Это уже четвертая подобная стена в Таллинне. Первая появилась в 2022 году под виадуком на Пярну мнт в районе Кесклинн. Затем - в 2023 году в Пыхья-Таллинне, рядом с Пальяссааре теэ, и в Мустамяэ на Сяэзе 16/18. Все проекты были реализованы при поддержке районных управ и молодежного отдела департамента образования, в сотрудничестве с граффити-сообществами и частными компаниями.
«Главная идея этих пространств - это так называемая "живая стена", где рисунки постоянно сменяются новыми, превращая поверхность в динамичную арт-платформу», - объясняет Алексей Ефимов, старший специалист по молодежной работе.
Заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус подчеркивает: «Опыт других районов показывает, что наличие легальных граффити-стен способствует снижению количества несанкционированных надписей на других объектах».
Первая легальная стена для граффити в Ласнамяэ + это важный шаг к развитию современной городской культуры и созданию новых возможностей для творческого самовыражения. Организаторы надеются, что это пространство станет живым и уважаемым культурным объектом района.