ГАЛЕРЕЯ 170 метров креатива: в Ласнамяэ открыли первую легальную стену для граффити

«Легальная стена для граффити может стать эффективным инструментом борьбы с вандализмом. Молодым людям больше не нужно прятаться и рисовать в темноте - теперь у них есть место, где можно свободно творить. Мы также рассматриваем эту стену как вклад в создание более безопасного, яркого и культурно активного сообщества в Ласнамяэ», - рассказала руководитель Lasnaidee Полина Ляшева.

Открытие сопровождалось праздником стрит-арта, в котором приняли участие как зарубежные, так и местные художники: чилиец Izak One, MintyShrimp, Владимир Бережной, Groshevaart, DariusCloud, участники школы MONO и объединения Spekter.

«Художники уже оценили это пространство - до него удобно добираться, и при этом оно находится вдали от жилых домов, что исключает возможные жалобы от местных жителей», - отметила координатор MONO Graffiti Kool Эмилия Сабирова.

Это уже четвертая подобная стена в Таллинне. Первая появилась в 2022 году под виадуком на Пярну мнт в районе Кесклинн. Затем - в 2023 году в Пыхья-Таллинне, рядом с Пальяссааре теэ, и в Мустамяэ на Сяэзе 16/18. Все проекты были реализованы при поддержке районных управ и молодежного отдела департамента образования, в сотрудничестве с граффити-сообществами и частными компаниями.

«Главная идея этих пространств - это так называемая "живая стена", где рисунки постоянно сменяются новыми, превращая поверхность в динамичную арт-платформу», - объясняет Алексей Ефимов, старший специалист по молодежной работе.

Заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус подчеркивает: «Опыт других районов показывает, что наличие легальных граффити-стен способствует снижению количества несанкционированных надписей на других объектах».