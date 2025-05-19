Называет себя квиром: пять интересных фактов о победителе Евровидения-2025 Йоханнесе Пиче

Йоханнесу всего 24 года. Увлекаться конкурсом он начал 11 лет назад, когда жил за границей, сообщает Obozrevatel.

Пич - австрийский певец и автор песен филиппинского происхождения. Значительную часть детства он провёл в Дубае, а в Вену вернулся с родителями лишь в 2016 году. Именно там ему и дали прозвище JJ.

В 11 лет будущая звезда вместе с бабушкой и дедушкой впервые посетила спектакль «Волшебная флейта» Моцарта в Венской государственной опере - с этого момента и началась его любовь к классике. Среди любимых артистов Йоханнеса - Мария Каллас, Анна Нетребко, Монсеррат Кабалье, а также Уитни Хьюстон и Мэрайя Кэри.

Перед конкурсом он признавался, что именно талант Нетребко вдохновил его на написание композиции Wasted Love. Однако после победы артист отписался от российской дивы.