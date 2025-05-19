Победителем «Евровидения-2025» стал представитель Австрии Йоханнес Пич, которого коротко называют JJ. Он покорил еврофанов и жюри необычным номером: оперную арию он скомбинировал с техно- и электро-мотивами. Примечательно, что на создание этой композиции артиста вдохновила певица Анна Нетребко, известная своей пророссийской позицией.
Йоханнесу всего 24 года. Увлекаться конкурсом он начал 11 лет назад, когда жил за границей, сообщает Obozrevatel.
Пич - австрийский певец и автор песен филиппинского происхождения. Значительную часть детства он провёл в Дубае, а в Вену вернулся с родителями лишь в 2016 году. Именно там ему и дали прозвище JJ.
В 11 лет будущая звезда вместе с бабушкой и дедушкой впервые посетила спектакль «Волшебная флейта» Моцарта в Венской государственной опере - с этого момента и началась его любовь к классике. Среди любимых артистов Йоханнеса - Мария Каллас, Анна Нетребко, Монсеррат Кабалье, а также Уитни Хьюстон и Мэрайя Кэри.
Перед конкурсом он признавался, что именно талант Нетребко вдохновил его на написание композиции Wasted Love. Однако после победы артист отписался от российской дивы.
В одном из интервью Пич рассказал, что идентифицирует себя как квир. Это обобщающий термин для представителей ЛГБТК+ - людей, не относящих себя к гетеросексуальной норме. Хотя песня австрийца посвящена теме безответной любви, о его личной жизни почти ничего не известно. Есть ли у Йоханнеса партнер - неизвестно.