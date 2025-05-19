Назван симптом, который говорит о том, что вам больше нельзя пить кофе

Миллионы людей начинают свое утро с чашки ароматного кофе. Впрочем, врачи напоминают: этот популярный напиток подходит не всем, и вот почему.
Медики назвали один тревожный симптом, при появлении которого следует немедленно отказаться от кофе. Это дрожь в руках. Как объясняют врачи, дрожь может свидетельствовать о перенасыщении организма кофеином, пишет TSN. Ведь это вещество является мощным стимулятором, который при передозировке может негативно влиять на работу нервной системы, усугубляя тревожность, ускоряя пульс и вызывая мышечную нестабильность.
Особенно этот симптом может появиться у людей с повышенной чувствительностью к кофеину. А также у тех, кто злоупотребляет кофе.
Врачи назвали еще ряд опасных симптомов, которые могут возникнуть из-за злоупотребления напитком. Это: ускоренное сердцебиение, бессонница, тревожность, головная боль, тошнота.
Если у человека после выпитого кофе есть хотя бы одна из этих проблем, врачи рекомендуют прекратить употреблять напиток и по возможности пройти обследование. Особенно это касается дрожания рук. Медики советуют обращать особое внимание на индивидуальные реакции на кофе и помнить, что злоупотребление любыми продуктами или напитками может нанести вред здоровью.