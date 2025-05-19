Назван симптом, который говорит о том, что вам больше нельзя пить кофе

Медики назвали один тревожный симптом, при появлении которого следует немедленно отказаться от кофе. Это дрожь в руках. Как объясняют врачи, дрожь может свидетельствовать о перенасыщении организма кофеином, пишет TSN. Ведь это вещество является мощным стимулятором, который при передозировке может негативно влиять на работу нервной системы, усугубляя тревожность, ускоряя пульс и вызывая мышечную нестабильность.

Особенно этот симптом может появиться у людей с повышенной чувствительностью к кофеину. А также у тех, кто злоупотребляет кофе.

Врачи назвали еще ряд опасных симптомов, которые могут возникнуть из-за злоупотребления напитком. Это: ускоренное сердцебиение, бессонница, тревожность, головная боль, тошнота.