Вс, 18.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи

«Она что-то знает?» Кончита Вурст предсказала четырех победителей Евровидения​

Кончита Вурст.
Кончита Вурст. Фото: Peter Schneider

Австрийская певица и победительница Евровидения-2014 Кончита Вурст (Томас Нойвирт) вместе со своим другом Мартином Целем удивили фанатов, предсказав победителей конкурса четыре года подряд.

В Cети появилось видео, на котором Кончита и ее друг четыре раза безошибочно называют победителя песенного конкурса. В этом году Вурст предсказала победу австрийцу JJ с песней Wasted Love.

Кончита публикует свои прогнозы ежегодно с 2022 года, и каждый раз ее предсказания оказываются точными. Победы, которые она предсказала:

2022: Украина - Kalush Orchestra с песней Stefania.

2023: Швеция - Loreen с песней Tattoo.

2024: Швейцария - Nemo с песней The Code.

2025: Австрия - JJ с песней Wasted Love.

«Кончита Вурст четыре раза угадывала победителей - она что-то знает?», - пишет паблик OGAE Ukraine: Новости Евровидения.

Напомним, что в субботу, 17 мая, состоялся гранд-финал песенного конкурса Евровидение-2025. Свои номера показали представители 26 стран. Представитель Эстонии Томми Кэш занял третье место.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх