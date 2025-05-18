«Она что-то знает?» Кончита Вурст предсказала четырех победителей Евровидения​

Австрийская певица и победительница Евровидения-2014 Кончита Вурст (Томас Нойвирт) вместе со своим другом Мартином Целем удивили фанатов, предсказав победителей конкурса четыре года подряд.
В Cети появилось видео, на котором Кончита и ее друг четыре раза безошибочно называют победителя песенного конкурса. В этом году Вурст предсказала победу австрийцу JJ с песней Wasted Love.
Кончита публикует свои прогнозы ежегодно с 2022 года, и каждый раз ее предсказания оказываются точными. Победы, которые она предсказала:
2022: Украина - Kalush Orchestra с песней Stefania.
2023: Швеция - Loreen с песней Tattoo.
2024: Швейцария - Nemo с песней The Code.
2025: Австрия - JJ с песней Wasted Love.
«Кончита Вурст четыре раза угадывала победителей - она что-то знает?», - пишет паблик OGAE Ukraine: Новости Евровидения.
Напомним, что в субботу, 17 мая, состоялся гранд-финал песенного конкурса Евровидение-2025. Свои номера показали представители 26 стран. Представитель Эстонии Томми Кэш занял третье место.