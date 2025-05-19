ГОРОСКОП НА 19 МАЯ Овнам нужно следить за здоровьем, а на работе у Дев могут возникнуть конфликты

Близнецы

Этот день будет сложным для тех представителей знака, чьи основные интересы лежат в сфере профессиональной деятельности. Рабочие проблемы серьезны, и решить их сразу едва ли удастся, да и рассчитывать на помощь со стороны веских оснований нет. А вот финансовое положение может значительно улучшиться. Не исключены крупные денежные поступления и выгодные сделки.

Чрезвычайно удачным обещает быть день с романтической точки зрения. Новое увлечение будет весьма кстати, легкий флирт взбодрит вас, а серьезное чувство наберет силу. Можно отлично провести время на вечеринках и прочих развлекательных мероприятиях, однако звезды советуют избегать всего, что может привести к ухудшению самочувствия.

Рак

Ракам этот день принесет успехи в работе, а также весьма серьезные проблемы в сфере личной жизни, которые, впрочем, будут решены с особым изяществом, свойственным представителям данного знака. Очень важна разборчивость в контактах. Полагайтесь на свою интуицию и не спешите обсуждать то, что для вас важно, с людьми, вызывающими антипатию, даже если причины ее вам не до конца ясны.

Звезды советуют по возможности отказаться от деятельности, связанной с эмоциональным и физическим напряжением, не гнаться за новыми впечатлениями, отложить решение сложных задач любого рода. Вам необходимо спокойствие, а наиболее надежный способ обрести его – это отдых в комфортной обстановке.

Лев