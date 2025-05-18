Путешествие. Фото иллюстративное.
Путешествие. Фото иллюстративное. Фото: DavideAngelini/Shutterstock

Ежегодно издание U.S. News & World Report публикует рейтинг стран, которые считаются лучшими туристическими направлениями в мире. Рейтинг составляется на основе глобального опроса, в котором участвуют люди с разных континентов. При оценке учитываются возможности для приключений, природная красота, культурное наследие и общая привлекательность для туристов. В рейтинге 2024 года доминируют признанные классические направления, но есть и интересные сюрпризы.

Десять стран, в которые любят путешествовать больше всего:

  1. Италия
  2. Испания
  3. Франция
  4. Греция
  5. Австралия
  6. Новая Зеландия
  7. Таиланд
  8. Швейцария
  9. Египет
  10. Канада
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