Ежегодно издание U.S. News & World Report публикует рейтинг стран, которые считаются лучшими туристическими направлениями в мире. Рейтинг составляется на основе глобального опроса, в котором участвуют люди с разных континентов. При оценке учитываются возможности для приключений, природная красота, культурное наследие и общая привлекательность для туристов. В рейтинге 2024 года доминируют признанные классические направления, но есть и интересные сюрпризы.