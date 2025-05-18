Джастин Бибер впервые прокомментировал слухи о том, что он стал жертвой P. Diddy

Представители Джастина Бибера подтвердили, что певец не был жертвой P. Diddy (настоящее имя - Шон Комбс). Сейчас над ним идет суд: P. Diddy обвиняют в торговле людьми, изнасилованиях и педофилии.
«Хотя Джастин не входит в число жертв Шона Комбса, есть люди, которым он действительно навредил. Эти жертвы заслуживают справедливости», - рассказали представители Бибера TMZ.
Также источники отметили, что дружба Джастина и P. Diddy была просто пиар-ходом. На самом деле Бибер чаще общался с сыновьями рэпера - Куинси и Джастином.
Ранее в сети обеспокоились состоянием Джастина Бибера. Поклонники серьёзно переживают, что у певца может снова начаться наркотическая зависимость. Раньше он сам признавался, что с этим боролся. В последнее время он выкладывал в соцсети фото, где выглядел измождённым и вел себя странно.
Такое поведение сильно встревожило его фанатов: они начали предполагать, что это связано с тем, что в подростковом возрасте Бибер мог подвергаться насилию со стороны P. Diddy. В 2009 году 15-летний артист провел 48 часов в компании рэпера - видео с их уикенда было опубликовано в YouTube. В другом ролике Джастин находится в состоянии измененного сознания на одной из знаменитых вечеринок Комбса. Однако сам Джастин ситуацию никак не комментировал.
Напомним, что P. Diddy оказался в центре громкого скандала. В 2024 году его арестовали по обвинениям в торговле людьми, сексуальной эксплуатации и педофилии. Скандал начался после откровений его бывшей девушки Кэсси Вентуры. После против рэпера подали более 120 исков, в том числе от несовершеннолетних. Жертвы утверждают, что изнасилования происходили на «белых вечеринках», где якобы присутствовали Уилл Смит, Пэрис Хилтон, Бейонсе, Канье Уэст, Леонардо ДиКаприо и другие звезды.