Джастин Бибер впервые прокомментировал слухи о том, что он стал жертвой P. Diddy

«Хотя Джастин не входит в число жертв Шона Комбса, есть люди, которым он действительно навредил. Эти жертвы заслуживают справедливости», - рассказали представители Бибера TMZ.

Также источники отметили, что дружба Джастина и P. Diddy была просто пиар-ходом. На самом деле Бибер чаще общался с сыновьями рэпера - Куинси и Джастином.

Ранее в сети обеспокоились состоянием Джастина Бибера. Поклонники серьёзно переживают, что у певца может снова начаться наркотическая зависимость. Раньше он сам признавался, что с этим боролся. В последнее время он выкладывал в соцсети фото, где выглядел измождённым и вел себя странно.

Такое поведение сильно встревожило его фанатов: они начали предполагать, что это связано с тем, что в подростковом возрасте Бибер мог подвергаться насилию со стороны P. Diddy. В 2009 году 15-летний артист провел 48 часов в компании рэпера - видео с их уикенда было опубликовано в YouTube. В другом ролике Джастин находится в состоянии измененного сознания на одной из знаменитых вечеринок Комбса. Однако сам Джастин ситуацию никак не комментировал.