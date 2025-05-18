Что известно о победителе Евровидения-2025 – австрийском певце JJ​

JJ, настоящее имя которого Йоханнес Пич, родился 29 апреля 2001 года в Вене в семье австрийца и филиппинки. Часть детства он провел в Дубае, где впервые познакомился с поп-музыкой через караоке-вечеринки в кругу семьи, а также с оперой, которую слушал вместе с отцом.

В 2016 году семья вернулась в Австрию, где Йоханнес продолжил музыкальное образование. Он учился в оперной школе Венской государственной оперы, а затем поступил в Университет музыки и исполнительского искусства в Вене, где изучал классическую музыку.

Карьера JJ началась с участия в музыкальных шоу. В 2020 году он принял участие в британском шоу «Голос», а уже в следующем году стал финалистом австрийского конкурса Starmania. Способность совмещать оперный вокал с современной поп-музыкой - его фишка.

В частности, это JJ и продемонстрировал в конкурсной песне Wasted Love, с которой JJ выступил на Евровидении. К слову, трек был создан в сотрудничестве с Teya (Теодора Шпирич) - представительницей Австрии на конкурсе 2023 года и композитором Томасом Тернером. Композиция сочетает элементы оперы и современного попа, рассказывая о боли безответной любви из-за морских метафор. Сценическое оформление, разработанное испанским режиссером Серхио Хаэном, включало в себя черно-белую палитру и кинематографические эффекты, подчеркивавшие эмоциональность выступления.

Победа JJ принесла Австрии третью в истории победу на Евровидении после триумфов Удо Юргенса в 1966 и Кончиты Вурст в 2014. Всего певец набрал 436 баллов, получив 258 от жюри и 178 от зрителей.