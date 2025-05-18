Квартирный вопрос: родственники Тиммы требуют с Седоковой более полумиллиона евро за продажу недвижимости

В 2022 году Анна и Янис, будучи в браке, приобрели квартиру в роскошном жилом комплексе на берегу Москвы-реки. Незадолго до подачи заявления на развод Седокова продала ее и получила около 150 миллионов рублей (почти 1 660 000 евро).

Родственники Тиммы намерены отсудить часть денег, полученных за продажу совместно нажитого имущества. Адвокаты семьи Яниса настроены выиграть хотя бы 60 миллионов (более 660 тысяч евро) и утверждают, что средства будут направлены на обеспечение ребенка баскетболиста от первого брака. Юристы семьи уже подготовили досудебную претензию и предлагают мирное урегулирование вопроса.

При этом защита отмечает, что заявления Седоковой о содержании мужа не соответствуют действительности. У представителей спортсмена есть доказательства финансовой обеспеченности спортсмена - с 2019 по 2021 год он получал зарплату в клубе, продал недвижимость в Латвии за 500 тысяч евро и два автомобиля за 490 тысяч евро.

По словам адвоката Маргариты Гавриловой, звезда ввела в заблуждение следователей, получив доступ к телефону бывшего мужа. Юрист настаивает на передаче дела главе следственного комитета, органы намереваются провести повторную экспертизу и дополнительную проверку.

Ранее отец баскетболиста заявлял, что звездная пара за время совместной жизни приобрела немало. «Мы привлекли команду новых юристов, которые и передали нам эту информацию. Можно совершенно официально утверждать, что в браке Седоковой и Тиммы было приобретено пять квартир, которые все были оформлены на имя Анны. Седокова сейчас активно формирует общественное мнение, пытаясь убедить аудиторию, что Тимма был нищебродом, и семью содержала она», - негодовал Райтис.