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ФОТО Герой вернулся: Томми Кэша встретили в Таллиннском аэропорту (1)

Томми Кэш в Таллиннском аэропорту.
Томми Кэш в Таллиннском аэропорту. Фото: Konstantin Sednev

Эстонский музыкант Томми Кэш в воскресенье, 18 мая, вернулся в Таллинн из Базеля, где он занял третье место на конкурсе Евровидение-2025. Артиста встретили в Таллиннском аэропорту. Смотрите фото!

Сегодня, 18 мая, Томми вернулся в Таллинн. В аэропорту его встретила целая толпа поклонников.

Вчера, 17 мая, в швейцарском Базеле состоялся финал конкурса Евровидение-2025. Представитель Эстонии Томми Кэш занял третье место, уступив представителям Австрии и Израиля.

Фаворит букмекеров и публики, финское трио KAJ, представляющее Швецию с песней про сауну, заняло четвертое место.

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