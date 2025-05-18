Эстонский музыкант Томми Кэш в воскресенье, 18 мая, вернулся в Таллинн из Базеля, где он занял третье место на конкурсе Евровидение-2025. Артиста встретили в Таллиннском аэропорту. Смотрите фото!
Сегодня, 18 мая, Томми вернулся в Таллинн. В аэропорту его встретила целая толпа поклонников.
Вчера, 17 мая, в швейцарском Базеле состоялся финал конкурса Евровидение-2025. Представитель Эстонии Томми Кэш занял третье место, уступив представителям Австрии и Израиля.
Фаворит букмекеров и публики, финское трио KAJ, представляющее Швецию с песней про сауну, заняло четвертое место.