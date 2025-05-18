«Безумные глаза и сумасшедшие вечеринки». В Нью-Йорке начался суд над рэпером P. Diddy

В мае 2024 года в распоряжении телекомпании CNN оказалась запись с видеокамеры наблюдения в отеле. Видео было записано в 2016 году, на нем был четко виден Комбс, которые бьет ногами лежащую на полу Кэсси.

Новые и новые иски продолжали поступать, и осенью 2024 года суд отправил Дидди в центр для задержанных в Бруклине без права выхода под залог. Суд принял такое решение из-за того, что Комбс, по данным следствия, оказывал давление как на потерпевших, так и на потенциальных свидетелей, требуя показаний в свою пользу.

«Я ненавидела это»

Вентура в суде часто не могла сдержать слез: ей пришлось опознавать себя на фото с мужчинами во время сексуальных контактов - их показывали присяжным. «Я больше не могу это выносить, не могу выносить стыд и вину. Я здесь, чтобы поступить правильно», - сказала Кэсси во время допроса.

Суд начался с заявлений сторон. Прокурор Эмили Джонсон намерена доказать вину Комбса по всем инкриминируемым ему статьям. Команда адвокатов будет настаивать, что их подзащитный - злой и жестокий человек, но преступлений, в которых его обвиняют, не совершал. Все отношения, в которые он вступал, были, по его словам, добровольными. Сам же рэпер говорит, что не боится и намерен «обелить свое имя».