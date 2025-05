«Безумные глаза и сумасшедшие вечеринки». В Нью-Йорке начался суд над рэпером P. Diddy

Гарлем, рэп и вечеринки

Комбс стал известен всему миру под псевдонимом P. Diddy с выходом его дебютного альбома No Way Out в 1997 году, самый известный трек из которого - I'll Be Missing You, основанный на песне Стинга Every Breath You Make. Релиз принес Комбсу две премии Грэмми.