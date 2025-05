Легенда электронной музыки ATB возвращается в Балтию

Не просто диджей, а настоящий музыкальный философ, ATB смог создать хиты, которые стали неотъемлемой частью клубной культуры: 9 PM (Till I Come), Ecstasy, Let U Go и Don't Stop - каждый из них стал не просто популярным треком, а настоящим гимном для многих поклонников электронной музыки по всему миру.