Легенда электронной музыки ATB возвращается в Балтию

ATB, настоящее имя которого Андре Таннеберг, известен своими эмоциональными и захватывающими шоу, которые погружают слушателей в атмосферу невероятного звука и танцевальной энергии. Его уникальная личность, сочетающая в себе страсть к музыке и искусство передачи эмоций через звуки, делает его истинной легендой сцены.

Не просто диджей, а настоящий музыкальный философ, ATB смог создать хиты, которые стали неотъемлемой частью клубной культуры: 9 PM (Till I Come), Ecstasy, Let U Go и Don't Stop - каждый из них стал не просто популярным треком, а настоящим гимном для многих поклонников электронной музыки по всему миру.

Мероприятие начнется с выступления одного из лучших диджеев Латвии DJ [Ex] da Bass. Имя [Ex] da Bass известно в клубной культуре Балтии уже 28 лет. На его счету несколько хитов танцевальной музыки, которые были хорошо приняты за пределами стран Балтии.

Он по-прежнему не только один из самых узнаваемых и профессиональных диджеев Латвии, открывавший выступления самого Дэвида Гетты в Arena Rīga и три года подряд представлявший Латвию на Weekend Festival Baltic, но и ведущий пятничного радиошоу Klubu Klasika (до этого на протяжении 18 лет создавал программу EHR Party Service), участник музыкального трио 3Live Project, организатор мероприятий, продюсер и автогонщик.