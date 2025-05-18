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Перешел границу? Сравнение победителя Евровидения-2024 с эстонской теледивой вызвало неоднозначную реакцию

Перевод: Влада Лаевалинд
Телеведущий Марко Рейкоп сравнил победителя прошлого года Nemo с эстонской телезвездой Майре Аунасте.
Телеведущий Марко Рейкоп сравнил победителя прошлого года Nemo с эстонской телезвездой Майре Аунасте. Фото: AP/Scanpix/Sille Annuk/Marko Saarm

Часть развлечения на конкурсе Евровидение для многих жителей Эстонии всегда заключалась в высказываниях и комментариях телеведущего Марко Рейкопа. Однако, когда Рейкоп сравнил одного из исполнителей с теледивой Майре Аунасте, это оставило у некоторых неприятное впечатление. «Рейкоп может делать что угодно», - отметила Аунасте в соцсетях.

«Как Майре Аунасте, но в ужасно плохом настроении», - сказал ведущий и комментатор Евровидения Марко Рейкоп во время финала, когда на сцене выступал прошлогодний победитель, швейцарский певец Nemo.

Эта реплика привлекла внимание многих, и некоторые похвалили Рейкопа за хорошее чувство юмора.

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