Перешел границу? Сравнение победителя Евровидения-2024 с эстонской теледивой вызвало неоднозначную реакцию

Часть развлечения на конкурсе Евровидение для многих жителей Эстонии всегда заключалась в высказываниях и комментариях телеведущего Марко Рейкопа. Однако, когда Рейкоп сравнил одного из исполнителей с теледивой Майре Аунасте, это оставило у некоторых неприятное впечатление. «Рейкоп может делать что угодно», - отметила Аунасте в соцсетях.