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Смотрите, как выглядит арена Евровидения перед финалом

Фото статьи
Фото: Fabrice Coffrini

Уже через считанные часы в Базеле начнется грандиозный финал Евровидения. Тем временем на арене Санкт-Якобсгалле продолжаются последние приготовления к масштабному шоу, передает Новини.LIVE.

Еврофаны уже в ожидании грандиозного финала, который стартует 17 мая в 22:00 по украинскому времени. Поэтому на площадке продолжаются непрерывные технические работы для того, чтобы шоу прошло без казусов.

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Конструкция сцены остается неизменной, однако в этом году организаторы удивляют визуальными эффектами. Поэтому зрители в ожидании не только ярких номеров участников, но и мощных выступлений звездных гостей.

Томми Кэш, представляющий Эстонию, выступит под третьим номером.

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