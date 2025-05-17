Прогнозы букмекеров на финал Евровидения: Эстония больше не на седьмом месте

Уже сегодня вечером в Базеле состоится финал Евровидения-2025. Букмекеры активно делают ставки на победителя. И если раньше Эстонию ставили на седьмое место, то теперь Томми Кэш уверенно движется вверх.
По мнению букмекеров, больше всего шансов на победу у Швеции, которую представляет KAJ с песней Bara bada bastu. На втором месте Австрия, а на третьем - Франция. Также в пятерке лидеров Финляндия и Нидерланды.
На шестом месте Эстония с песней Espresso Macchiato, которая завирусилась в TikTok еще до начала Евровидения. За Томми Кэшом следует Израиль, Швейцария и Албания.
Вероятность победы других стран составляет один процент. Самую низкую позицию в рейтинге букмекеров пока занимает Португалия.