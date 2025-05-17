Почему не стоит пользоваться сейфами в отелях: опытный путешественник указал на опасность

Митч Гласс - блогер-путешественник, который уже объездил весь мир - в своем видео для YouTube предостерег подписчиков от пользования сейфами, которые есть у большинства отелей прямо в номере.

Хотя большинство людей, вероятно, считают сейфы в номерах хорошим местом, чтобы сохранить свои ценные вещи, на самом деле их надежность крайне сомнительна. Митч отметил, что сейф - это «буквально первое место», которое проверит вор, войдя в ваш номер.

«Гостиничные сейфы имеют универсальные коды, которые отели иногда забывают сбросить, поэтому они постоянно сбрасываются на 000 или на 1234, и даже если отели их сбрасывают, никогда не знаешь, кто знает этот код», - предупредил путешественник.

По словам Митча, некоторые гостиничные сейфы можно открыть, просто хорошенько ударив по ним сверху.

Именно поэтому путешественник предпочитает прятать свои ценности в «странных местах» в своем гостиничном номере: в наволочке, в микроволновой печи или на плите, в куче чистых полотенец, над шкафом или под чехлом для гладильной доски в номере.

«Если бы вы были вором и волновались бы из-за того, что владелец вскоре вернется и застукает вас во время ограбления, нашли бы вы время проверить, что там под простынями, или пошли бы сразу к сейфу?» - риторически спрашивает блогер.

Вместе с тем Митч советует сделать себе в телефоне заметки, чтобы во время выезда из отеля не забыть забрать свои вещи из хитрых тайников.

Также путешественник советует сделать себе «секретные тайники» для наличных и банковских карточек, замаскированные под обычные бытовые вещи. Он отметил, что воры никогда не станут воровать ваш дезодорант или губную помаду, которые на самом деле являются лишь контейнером для наличных или карточки.