ВИДЕО В соцсетях рассказали, как найти клеща у питомца с помощью смартфона

Все, что нам нужно - стандартное приложение «Лупа» («Magnifier»), установленное на каждом iPhone.

Как найти клеща у животного с помощью телефона:

Откройте приложение «Лупа». Если программы нет, загрузите ее из бесплатно из магазина App Store;​

Нажмите на настройку «Фильтры»;​

Найдите пункт «Инвертированный серый». Проследите, чтобы рядом с другими фильтрами не стояли галочки;​

Направьте камеру iPhone на шерсть животного, внимательно смотря на экран.