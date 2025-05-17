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Cообщи

ВИДЕО В соцсетях рассказали, как найти клеща у питомца с помощью смартфона

Фото статьи
Фото: shutterstock.com

В соцсетях набирает популярность очень простой способ найти клеща на кошке или собаке с помощью iPhone. Благодаря специальному фильтру камеры обнаружить паразитов можно в считанные минуты, пишет Униан.

Все, что нам нужно - стандартное приложение «Лупа» («Magnifier»), установленное на каждом iPhone.

Как найти клеща у животного с помощью телефона:

  • Откройте приложение «Лупа». Если программы нет, загрузите ее из бесплатно из магазина App Store;​
  • Нажмите на настройку «Фильтры»;​
  • Найдите пункт «Инвертированный серый». Проследите, чтобы рядом с другими фильтрами не стояли галочки;​
  • Направьте камеру iPhone на шерсть животного, внимательно смотря на экран.

Пользователи подтверждают, что таким образом обнаружить клеща на собаке можно в считанные минуты. Шерсть пса будет отображаться на экране серо-синеватым цветом, а клещ - белым.

@kokobyy Найти клеща можно с помощью Айфона - в сети вирусится гайд, который поможет спасти ваших питомцев. Проверяем лайфхак и отмечаем @koko_by буду репостить. Проверил на себе, я чист! #кокобай #какнайтиклеща #собакен ♬ оригинальный звук - Кокобай
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