ВИДЕО В соцсетях рассказали, как найти клеща у питомца с помощью смартфона

В соцсетях набирает популярность очень простой способ найти клеща на кошке или собаке с помощью iPhone. Благодаря специальному фильтру камеры обнаружить паразитов можно в считанные минуты, пишет Униан.
Все, что нам нужно - стандартное приложение «Лупа» («Magnifier»), установленное на каждом iPhone.
Как найти клеща у животного с помощью телефона:
- Откройте приложение «Лупа». Если программы нет, загрузите ее из бесплатно из магазина App Store;
- Нажмите на настройку «Фильтры»;
- Найдите пункт «Инвертированный серый». Проследите, чтобы рядом с другими фильтрами не стояли галочки;
- Направьте камеру iPhone на шерсть животного, внимательно смотря на экран.
Пользователи подтверждают, что таким образом обнаружить клеща на собаке можно в считанные минуты. Шерсть пса будет отображаться на экране серо-синеватым цветом, а клещ - белым.
@kokobyy Найти клеща можно с помощью Айфона - в сети вирусится гайд, который поможет спасти ваших питомцев. Проверяем лайфхак и отмечаем @koko_by буду репостить. Проверил на себе, я чист! #кокобай #какнайтиклеща #собакен ♬ оригинальный звук - Кокобай