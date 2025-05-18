Худший завтрак: что нельзя есть с утра

А когда организм еще не проснулся, поджелудочная железа не способна справиться с сильной нагрузкой, что чревато повышением уровня сахара в крови.

Магазинные йогурты

Зачастую в рекламе йогуртов нам говорят, что это питательный и полезный завтрак. Стройные девушки едят его перед походом на работу или занятием спортом. Но не стоит есть на завтрак магазинные йогурты. Они способствуют высвобождению слизи, вызывая появление мокроты.

Смузи

Начинать завтрак со смузи, не совмещая его с какими-либо другими питательными продуктами, не самая лучшая идея. Только стакан смузи, особенно если в много фруктов, будет способствовать резкому скачку сахара в крови, а затем - его резкому падению. То есть сначала может показаться, что вы наелись, но через некоторое время у вас проснется аппетит, что побуждает вас съесть много «лишних» калорий еще до обеда.

Протеиновые батончики