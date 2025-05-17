ВИДЕО Томми Кэш эффектно призывает всех голосовать за него: мы должны победить!

Сегодня вечером в швейцарском Базеле состоится давно ожидаемый финал 69-го конкурса Евровидение! В этом году конкуренция особенно сильная, и фаворитов несколько. Тем временем Томми Кэш, конечно же, призывает голосовать за себя - и делает это, как всегда, необычным способом.
«Всем привет! Меня зовут Томми Кэш! Эстония участвует в Евровидении, значит, мы должны победить! Мир, я обращаюсь к вам! Сегодня тот день, когда вы должны голосовать за Томми Кэша. Мы выиграем этот конкурс», - призывает музыкант голосовать за себя в роскошном самолете, попутно поедая McDonald's, всех зрителей нынешнего конкурса.