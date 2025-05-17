Пилот без сознания: самолет остался без управления на десять минут

В одном из самолетов Lufthansa на протяжении десяти минут никого, кроме автопилота, не было в кабине экипажа. Капитан вышел в туалет, а оставшийся один в кабине 38-летний второй пилот потерял сознание, сообщает издание Business Insider. Еще более пугающий факт: капитан не смог попасть обратно в кабину без помощи второго пилота. Инцидент произошел в апреле прошлого года на маршруте Франкфурт - Андалусия, Севилья.