ОГО! «Выделяется своей песней и выступлением!» Букмекеры пророчат Томми Кэшу высокое место

Коэффициент на победу шведской песни - 1,98, благодаря чему Швеция уверенно опережает идущего на втором месте исполнителя из Австрии - JJ с композицией Wasted Love (коэффициент 4,4) и представительницу Франции Louane с песней Maman (коэффициент 5,5).

На четвертом месте, по оценке игроков Epicbet, находится участница из Финляндии Erika Vikman с треком Ich komme (коэффициент 14,0), а на пятом - представитель Нидерландов Claude с песней C’est la vie (коэффициент 20,0).

На данный момент участник из Эстонии Tommy Cash с песней Espresso Macchiato находится на восьмом месте с коэффициентом 36,0, но, по словам эстонского маркетингового директора Epicbet Мярта Ииталя, у него есть шанс войти и в первую пятерку.

«Томми Кэш отчетливо выделяется своей песней и выступлением, а его номера становятся все лучше. Текущее восьмое место достаточно близко к пятерке лидеров, чтобы в результате финального голосования попасть в нее», - отметил Ииталь.

В десятку лучших, согласно прогнозам, войдут представители Швеции, Австрии, Франции, Нидерландов, Финляндии, Израиля, Эстонии, Албании, Швейцарии и Украины.