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МИЛЫЙ КАДР Бэйби-бум в больнице: 14 медсестер одновременно ждут детей

Фото статьи
Фото: Shutterstock

Чудесная новость к Неделе медсестер - в женском и детском центре больницы HSHS St. Vincent, расположенной в Грин-Бей (штат Висконсин), сразу 14 медсестер родильного отделения ждут ребенка. Это трогательное совпадение наполнило всю клинику радостным волнением.

В женском и детском центре HSHS St. Vincent, расположенном в Грин-Бей (штат Висконсин), происходит нечто необычное: одновременно беременны сразу 14 медсестер. Радостная новость пришла накануне Дня матери и совпала с празднованием Национальной недели медсестер (6-12 мая).

Эксперты по младенцам - теперь и на личном опыте

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