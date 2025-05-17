МИЛЫЙ КАДР Бэйби-бум в больнице: 14 медсестер одновременно ждут детей

В женском и детском центре HSHS St. Vincent, расположенном в Грин-Бей (штат Висконсин), происходит нечто необычное: одновременно беременны сразу 14 медсестер. Радостная новость пришла накануне Дня матери и совпала с празднованием Национальной недели медсестер (6-12 мая).

Эксперты по младенцам - теперь и на личном опыте