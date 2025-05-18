Астролог Анжела Перл рассказала, что предстоящее время года принесет каждому из знаков Зодиака. Предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков Зодиака на лето 2025 года.

Овен

Лето напомнит, что не все в жизни - задачи и цели. Пора расслабиться, сменить ритм и дать себе немного легкости. Особенно в июле - он может стать временем душевного уюта и приятных сюрпризов в личной жизни.

Телец

Вы будете в центре внимания этим летом - и заслуженно. Это ваш сезон для ярких событий, амбиций и проявления себя. Отличное время для старта нового проекта или любви. Но помните: не все должно быть на показ. Цените глубину.

Близнецы

Вас ждет важное и глубокое лето. Возможны перемены в отношениях, работе или личных приоритетах. Период самоанализа и трансформации. Не бойтесь прощаться с устаревшим - вы готовитесь к новому витку своей жизни.

Рак

Лето принесет эмоциональное обновление. Это время для заботы о себе, наведения порядка в мыслях и чувствах. Можно смело избавляться от всего лишнего - вещей, людей, ожиданий. В июле возможна важная внутренняя трансформация.

Лев

Лето обещает быть активным: новые проекты, поездки, неожиданные повороты. Вы будете в центре событий и с легкостью вдохновите окружающих. Но не забывайте отдыхать - особенно в июле, когда можно легко перегореть.

Дева