ВИДЕО Генри Сильдару нарядил младшего брата в образ Томми Кэша: «Так приятно хотя бы раз поддержать тебя»

Спортсмен Генри Силдару накануне финала Евровидения сделал на Facebook трогательную публикацию с веселым видео. Обычно парень не пьет кофе, но трек Томми Кэша Espresso macchiato настолько заразительный, что им с младшим братом пришлось снять забавное видео.
«Каждый раз, когда тебе кажется, что ты увидел что-то новое и по-настоящему смелое, Томми показывает, как это можно сделать еще проще и выразительнее», - пишет он в своем посте.
«Май всегда был одним из моих любимых месяцев. На севере Финляндии тогда можно в последний раз насладиться снежной погодой, а весна уже тихо подкрадывается, и природа вновь оживает. Мы живем в уютном лесу - по утрам птицы ищут на лужайке червячков, а любопытная косуля иногда подходит к окну, чтобы внимательно разглядеть летний лыжный склон. Все это так живо, так искренне, так свежо», - так начинает свой пост Генри Сильдару.