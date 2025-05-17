ВИДЕО Генри Сильдару нарядил младшего брата в образ Томми Кэша: «Так приятно хотя бы раз поддержать тебя»

«Май всегда был одним из моих любимых месяцев. На севере Финляндии тогда можно в последний раз насладиться снежной погодой, а весна уже тихо подкрадывается, и природа вновь оживает. Мы живем в уютном лесу - по утрам птицы ищут на лужайке червячков, а любопытная косуля иногда подходит к окну, чтобы внимательно разглядеть летний лыжный склон. Все это так живо, так искренне, так свежо», - так начинает свой пост Генри Сильдару.