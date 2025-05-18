ГОРОСКОП НА 18 МАЯ У Тельцов есть шанс преуспеть в важных делах, а Весам следует быть осторожнее в личной жизни

Этот день больше подходит для завершения старых дел, чем для начала работы над новыми проектами. Неверная постановка целей и ошибки в выборе методов их достижения могут привести к серьезным проблемам, пишет Дворец.
Особенно внимательны должны быть те, чья работа связана с финансовыми расчетами и подразумевает оперирование крупными суммами. Поездки сложатся удачно, если при подготовке к ним вы ничего не упустите из виду.
День связан с обострением семейных противоречий, нарушением равновесия даже в стабильных союзах. Пары «со стажем» преуспеют в решении практических проблем, а вот юным влюбленным столкновение с бытовыми трудностями покажется катастрофой.
Овен
Овны не слишком внимательно относятся к исполнению своих обычных обязанностей, однако сегодня это наверняка сойдет им с рук. Настойчивость и целеустремленность гарантируют профессиональные успехи даже тем, кто страдает от недостатка знаний и опыта. Союзники и помощники искренне преданы вам, на них можно опереться в трудную минуту, не опасаясь подвоха.
В личных отношениях особенно важными становятся стабильность и надежность, и едва ли сегодня близкие люди заставят вас волноваться. Звезды советуют больше времени проводить дома: общение с членами семьи сулит приятные сюрпризы, а несложные повседневные дела помогают сохранить душевное равновесие.
Телец
Этот день был бы спокойным и приятным, однако влияние негативных тенденций не лучшим образом отразится на развитии личных отношений, что заставит Тельцов поволноваться. Старайтесь не преувеличивать важности происходящих событий: речь идет о маленькой тучке на романтическом небосклоне, а вовсе не о глобальных и бесповоротных переменах в климате.
В остальном же звезды на вашей стороне. Есть шанс преуспеть в важных и серьезных делах, одержать верх над недоброжелателями, проявив настойчивость. День хорош для оформления документов, контактов с государственными органами. Тельцы, решившиеся на эксперимент с имиджем, не пожалеют о сделанном.
Близнецы
Вы легко теряете голову, и именно с этим связана главная опасность дня. Романтическое увлечение, которое кажется вам первой ступенью на пути к грядущему счастью, принесет скорее серьезные неприятности и разочарование, чем радость. Не стоит доверять первому впечатлению о новом знакомом, верить всему, что вы услышите от сомнительных особ. Однако стоит иметь в виду, что деловые контакты, напротив, будут легкими, приятными и многообещающими.
Звезды советуют сосредоточиться на занятиях, которые не сулят неожиданностей и неприятных сюрпризов. Сегодня не стоит пробовать свои силы на новом поприще или вступать на неизведанные тропы.
Рак
Очень удачный день для работы, профессиональные успехи обещают быть значительными, достичь блестящих результатов вы сможете без труда. Руководство на вашей стороне; не упустите благоприятный момент для обсуждения вопросов, касающихся карьерного роста или увеличения заработной платы. Финансовое положение улучшится благодаря ожидаемым денежным поступлениям.
Эмоциональный фон стабилен, а жизненный потенциал высок – день пройдет спокойно, вам не угрожают потрясения или серьезные проблемы. Можно рассчитывать на безусловную поддержку родственников, друзей и любимого человека. Общение с детьми принесет радость и будет способствовать раскрытию ваших талантов.
Лев
Сфера семейных и романтических отношений находится под влиянием благоприятных тенденций, здесь можно не опасаться неприятных сюрпризов и трудностей. Вы легко находите общий язык с близкими людьми и новыми знакомыми, однако порой устаете от чрезмерного внимания к своей персоне. В связи с этим звезды рекомендуют Львам воздержаться от активного участия в светской и общественной жизни.
В работе могут возникнуть трудности: ваши недоброжелатели изобретательны и готовы прибегнуть к нечестным методам. В такой ситуации вы можете опереться на единомышленников, занимающих примерно одинаковое с вами служебное положение. В общении с руководством следует быть осторожнее.
Дева
Для работы и учебы этот день очень хорош. Вы легко добьетесь выдающихся успехов и сможете гордиться своими достижениями. Удача ожидает тех, кто берется за реализацию смелых идей, открывающих новые горизонты, но требующих знаний, опыта и упорства. Благоприятный день для деловых контактов. Вероятно заключение сделок, которые принесут значительную прибыль.
Несколько хуже обстоят дела в личной жизни, особенно трудно придется тем, чьи романтические отношения еще нельзя назвать действительно близкими, крепкими и доверительными. Будьте готовы преодолевать трудности, и в любой ситуации старайтесь проявлять уважение к близким людям – сейчас это чрезвычайно важно.
Весы
Весам следует быть осторожнее в личной жизни: недоброжелатели готовы на все, чтобы разрушить отношения, которые для вас очень важны. Интуиция может вас подвести, поэтому не следует совершать значимых поступков под влиянием эмоций, пытаться воплотить в жизнь все те противоречивые идеи, которые посетят вас сегодня. Действуйте осмотрительно, не торопитесь, и никому не позволяйте оказывать на вас давление.
С точки зрения профессиональных отношений, напротив, день просто превосходен. От деловых партнеров вы сможете добиться всего, чего пожелаете. У тех, кто нуждается в покровительстве сильных мира сего, появится возможность завязать полезные знакомства, представить себя в наиболее выгодном свете.
Скорпион
Скорпионы проведут этот день спокойно и смогут добиться значительных профессиональных успехов, если не станут преувеличивать значения тех мелких неприятностей, избежать которых невозможно. Вы наверняка попадете в смешное положение, если будете паниковать по любому поводу, а за каждым углом высматривать мрачный силуэт врага. Помните, что излишняя подозрительность, присущая вам сегодня, существенно ограничивает возможности, и чем раньше вы от нее избавитесь, тем быстрее добьетесь блестящих результатов.
В личной жизни наблюдаются схожие тенденции. Вы склонны создавать проблемы для себя и любимого человека, а затем погружаться в их решение, не подозревая о том, что гораздо лучше было бы позволить события идти своим чередом.
Стрелец
Стрельцам следует быть осторожнее в деловых контактах. Не торопитесь рассказывать о своих планах и делиться блестящими идеями, посетившими вас – недоброжелатели наверняка воспользуются вашей откровенностью. Прежде, чем приступать к реализации любого проекта, обдумайте его как следует: существует опасность переоценить свои силы, взяться за дело, с которым просто невозможно справиться в одиночку.
Звезды предупреждают о возможном ухудшении самочувствия, обострении хронических заболеваний. Не нарушайте правил здорового образа жизни, даже если соблазн сделать это будет очень велик. Близкие люди выразят желание позаботиться о вас – не отказывайте им в этом, сейчас у вас есть возможность почувствовать себя избалованным, капризным, но бесконечно любимым ребенком.
Козерог
Козероги преуспеют в делах, если не будут отказываться от проектов, не сулящих немедленного получения дохода. Усилия, приложенные сегодня, не будут напрасными, однако награды за труды придется немного подождать. Способность к разумному планированию и умение оценить последствия каждого совершенного шага сослужит вам прекрасную службу и позволит укрепить свой авторитет в профессиональных кругах. Однако наиболее удачливым представителям знака следует быть готовыми к проявлению зависти со стороны менее успешных коллег.
Эмоциональный фон нестабилен, порой вы подвержены разрушительным настроениям. Пострадает от этого, в первую очередь, любимый человек. Наиболее сложной будет ситуация в парах, отношения которых основаны на психологической или материальной зависимости.
Водолей
Низок жизненный потенциал, стоит поберечь себя, по мере сил сократить нагрузки. Вам пригодится умение рационально использовать время, придерживаться заранее составленного графика. Любые проявления неорганизованности и безответственности будут иметь печальные последствия. В деловых отношениях возникнут серьезные проблемы. Избегайте конфликтов с коллегами, не обсуждайте острые вопросы с руководством.
Непростым будет день для влюбленных. Вам придется приложить усилия, чтобы найти общий язык со своим избранником, понять, каковы его истинные желания и стремления. Однако помните, что время подлинной откровенности еще не пришло, и воздержитесь от опрометчивых признаний.
Рыбы
Для Рыб этот день пройдет хорошо, если представители данного знака воздержатся от далеких поездок и не станут поддаваться на провокации недоброжелателей. Профессиональные успехи связаны с вашей способностью терпеливо исправлять свои и чужие ошибки, не допуская проявлений раздражения, агрессии. Полный контроль над своими эмоциями, недостижимый для других, для вас будет совершенно естественным делом.
Стабильна ситуация в личной жизни, но и здесь ощущается сильное влияние позитивных тенденций. У вас будет возможность осуществить свои желания, воплотить мечты в жизнь. Для этого придется несколько изменить привычную линию поведения, но это не будет для вас непосильной задачей.