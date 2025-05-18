ГОРОСКОП НА 18 МАЯ У Тельцов есть шанс преуспеть в важных делах, а Весам следует быть осторожнее в личной жизни

Особенно внимательны должны быть те, чья работа связана с финансовыми расчетами и подразумевает оперирование крупными суммами. Поездки сложатся удачно, если при подготовке к ним вы ничего не упустите из виду.

День связан с обострением семейных противоречий, нарушением равновесия даже в стабильных союзах. Пары «со стажем» преуспеют в решении практических проблем, а вот юным влюбленным столкновение с бытовыми трудностями покажется катастрофой.

Овен

Овны не слишком внимательно относятся к исполнению своих обычных обязанностей, однако сегодня это наверняка сойдет им с рук. Настойчивость и целеустремленность гарантируют профессиональные успехи даже тем, кто страдает от недостатка знаний и опыта. Союзники и помощники искренне преданы вам, на них можно опереться в трудную минуту, не опасаясь подвоха.

В личных отношениях особенно важными становятся стабильность и надежность, и едва ли сегодня близкие люди заставят вас волноваться. Звезды советуют больше времени проводить дома: общение с членами семьи сулит приятные сюрпризы, а несложные повседневные дела помогают сохранить душевное равновесие.

Телец

Этот день был бы спокойным и приятным, однако влияние негативных тенденций не лучшим образом отразится на развитии личных отношений, что заставит Тельцов поволноваться. Старайтесь не преувеличивать важности происходящих событий: речь идет о маленькой тучке на романтическом небосклоне, а вовсе не о глобальных и бесповоротных переменах в климате.