Альтернатива Санторини: эксперты назвали бюджетное место в Испании для отдыха

Если вы хотите хорошо отдохнуть, но имеете ограниченный бюджет, эксперты советуют посетить место, которое еще называют «испанским Санторини». Речь идет о муниципалитете в Испании Альтеа, который известен своими разноцветными домами, прекрасными видами и имеет очень живописный вид. Об этом пишет Express.

По словам блогеров, в этой местности можно увидеть «цветы на каждом шагу». Также в Альтее есть много бутиков, если вы любите шопинг.

Кроме того, в населенном пункте есть много замечательных кафе, где можно посидеть, отдохнуть и перекусить. Недалеко от этих заведений есть пляж, который идеально подходит для отдыха днем.

«Сейчас экономика Альтеи базируется на туризме, который начал бурно развиваться в 1950-х годах благодаря хорошей погоде, пляжам и лабиринтам улиц. Известно, что побеленные фасады домов являются характерным признаком города. Хотя Альтеа иногда считается более дорогим местом для посещения по сравнению с другими направлениями на Коста-Бланка, вы можете найти здесь доступный отдых, особенно если забронируете номер заранее или выберете поездку в межсезонье», - подчеркивают в Express.

В издании добавляют, что цены на жилье могут значительно отличаться, а также все зависит от времени года. Январь считается самым дешевым месяцем, а август - самым дорогим.

«Однако, если сравнивать с популярными туристическими местами, такими как Санторини (Греция - прим.ред), этот регион часто считают более бюджетным. Это потому, что это место предлагает подобную эстетику по значительно более низкой цене. Из-за того, что Санторини является очень популярным направлением, это может повысить расходы на проживание, питание и развлечения. Выбрав этот маленький испанский городок, вы можете немного сэкономить», - отмечают в материале.

В свою очередь на сайте Alicante-spain.com туристы дали свои советы по посещению Альтеи: «Если вы остановитесь в Альтее, вам также стоит посетить маленькие деревни вокруг; особенно Ла Нусия к северу от Альтеа - с ее воскресным рынком, куда стоит осуществить однодневную поездку».