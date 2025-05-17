Эксперты дали туристам золотые советы, как сэкономить на отдыхе этим летом

Издание The Independent опросило ряд тревел-экспертов, чтобы собрать их лучшие советы и рекомендации по экономии денег во время летнего отпуска.

1. Используйте технологии

​«Используйте несколько поисковых систем для поиска рейсов и настройте оповещения о ценах на свой телефон, которые будут уведомлять вас, когда цена на ваш предпочтительный маршрут снизится», - рекомендует директор туристической компании eShores Гэвин Лапидус.

Также он советует исследовать социальные сети, в частности, присоединившись к тематическим группам в Facebook и Twitter, а также подписываться на рассылки, поскольку компании могут отправлять скидки на почту.

2. Платите за багаж в нужное время

​ «Часто бывает дешевле купить 10-килограммовый багаж при первом бронировании рейса. Однако на менее популярных рейсах, когда в самолете достаточно места, предложение, которое вы получите при регистрации на приоритетный пакет, будет значительно дешевле того, которое вам изначально предлагали. Поэтому стоит учесть, насколько загруженным будет ваш рейс», – поясняет Лапидус.

3. Бронироуйте билеты в один конец

​«Бронируя два билета в один конец, вы получаете гибкость при выборе авиакомпаний, а это значит, что вы не привязаны к одному перевозчику и его ценам. Просто убедитесь, что требования к багажу одинаковы во всех авиакомпаниях», - отметил эксперт.

4. Не полагайтесь на предложения в последнюю минуту

Лапидус уверяет, что бронирование заранее, как правило, приводит к лучшей экономии.