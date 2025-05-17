В чем польза греческого йогурта: шесть весомых причин употреблять этот продукт ежедневно

На рынке представлены разные виды йогурта, однако эксперты часто рекомендуют именно греческий йогурт как богатый белком продукт с низким содержанием сахара. Благодаря густой кремовой консистенции и слегка терпкому вкусу, греческий йогурт является универсальным выбором для вашего рациона. Издание Verywellhealth назвало 6 его преимуществ для здоровья.

1. Улучшает здоровье костей

Кальций и белок в греческом йогурте помогают в формировании и поддержании костей, снижая риск остеопороза. Исследование показало, что у участников, которые употребляли обезжиренный греческий йогурт в течение 12 недель, значительно увеличилась костная масса. Исследователи объясняют это белком и кальцием, входящими в состав греческого йогурта.

В другом исследовании ученые пришли к выводу, что женщины в постменопаузе, которые регулярно употребляют йогурт, имеют меньшую вероятность перелома бедра, чем те, кто употребляет мало этого продукта или вообще его не употребляет.

2. Регулирует работу кишечника

В греческом йогурте содержатся полезные бактерии, которые помогают поддерживать баланс кишечного микробиома - совокупности бактерий, грибков и вирусов, живущих в пищеварительном тракте человека. Благодаря употреблению йогурта, увеличивается количество полезных бактерий в кишечнике.

В свою очередь сбалансированный кишечный микробиом усиливает иммунную систему, способствует пищеварению и усвоению питательных веществ.

3. Положительно влияет на работу сердца