Король Карл III дал редкий комментарий о своем здоровье на фоне лечения от рака

«Мне хотелось бы думать, что я уже миновал самую трудную часть моего пути в борьбе с болезнью», - цитирует короля Карла III журнал Hello.

После внеплановой диспансеризации в феврале 2024 года у монарха выявили рак. Тогда пресс-служба Букингемского дворца заявила, что он уверен в успехе лечения. Король был на больничном несколько месяцев, но в основном продолжал исполнять свои королевские обязанности. Время от времени Карл ложится в клинику на обследование.