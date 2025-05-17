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Король Карл III дал редкий комментарий о своем здоровье на фоне лечения от рака

Фото статьи
Фото: i-Images / Pool

Британский монарх дал редкий комментарий о состоянии своего здоровья на фоне лечения от онкологии. Во время диалога с флористом Сафиной Хан во время встречи монарха с владельцами бизнеса, он поднял пальцы вверх и поделился новостями.

«Мне хотелось бы думать, что я уже миновал самую трудную часть моего пути в борьбе с болезнью», - цитирует короля Карла III журнал Hello.

После внеплановой диспансеризации в феврале 2024 года у монарха выявили рак. Тогда пресс-служба Букингемского дворца заявила, что он уверен в успехе лечения. Король был на больничном несколько месяцев, но в основном продолжал исполнять свои королевские обязанности. Время от времени Карл ложится в клинику на обследование.

За прошедший год слухов о состоянии короля было немало - и большинство были неутешительными. А тот факт, что план похорон Карла за это время был пересмотрен не раз, только вызывал большее беспокойство.

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