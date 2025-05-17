Король Карл III дал редкий комментарий о своем здоровье на фоне лечения от рака

Британский монарх дал редкий комментарий о состоянии своего здоровья на фоне лечения от онкологии. Во время диалога с флористом Сафиной Хан во время встречи монарха с владельцами бизнеса, он поднял пальцы вверх и поделился новостями.
«Мне хотелось бы думать, что я уже миновал самую трудную часть моего пути в борьбе с болезнью», - цитирует короля Карла III журнал Hello.
После внеплановой диспансеризации в феврале 2024 года у монарха выявили рак. Тогда пресс-служба Букингемского дворца заявила, что он уверен в успехе лечения. Король был на больничном несколько месяцев, но в основном продолжал исполнять свои королевские обязанности. Время от времени Карл ложится в клинику на обследование.
За прошедший год слухов о состоянии короля было немало - и большинство были неутешительными. А тот факт, что план похорон Карла за это время был пересмотрен не раз, только вызывал большее беспокойство.