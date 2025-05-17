ФОТО Шлем, пролежавший в сарае всю зиму, нашел неожиданное применение

В Facebook-группе Tsiklirahvas делятся фотографией шлема, в котором птицы свили гнездо. «Очень надежный выбор», - отмечают в комментариях.
«Так бывает, когда шлем валяется долго без дела», - говорит автор снимка Райго, который обнаружил у себя дома в деревне Пююнси волости Виймси старый шлем в сарае - птицы выбрали его местом для своего гнезда. «Птицы знают, где безопасно», - добавляет он и отмечает, что так как шлем очень старый, он может спокойно оставить его птицам.
«Очень практичная птица, которая построила себе такой дом. У моих родителей были самые интересные места для гнезд - старый деревянный бочонок для пива на стене сарая (синицы) и почтовый ящик (трясогузка)», - рассказала Хели, комментируя пост.
«Интересно, на ночь они опускают визор, чтобы соседи не заглядывали внутрь?» - пошутил Андрес.
«Очень безопасный выбор. Такой милый и безопасный дом», - признаются комментаторы.