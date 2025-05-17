ФОТО Шлем, пролежавший в сарае всю зиму, нашел неожиданное применение

«Так бывает, когда шлем валяется долго без дела», - говорит автор снимка Райго, который обнаружил у себя дома в деревне Пююнси волости Виймси старый шлем в сарае - птицы выбрали его местом для своего гнезда. «Птицы знают, где безопасно», - добавляет он и отмечает, что так как шлем очень старый, он может спокойно оставить его птицам.