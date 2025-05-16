Мошенники пытались обмануть эстонского предпринимателя: «Я верил до тех пор, пока речь не зашла о Smart-ID»

«Мне позвонил якобы сотрудник Кассы здоровья, очень вежливый молодой человек, говорил на безупречном эстонском. Спросил, действительно ли я Олав Озолин, и продиктовал мой личный код», - написал Озолин в посте в соцсетях.

По словам Озолина, звонивший сообщил, что из-за сбоя в компьютерной системе ему не выплатили 89 евро в 2024 году, но сейчас этот вопрос решается. «Я сказал: прекрасно - пусть платят», - рассказал Озолин, решив, что это действительно звонок из Кассы здоровья.

«Затем он спросил, хочу ли я, чтобы сумма пошла на оплату стоматологических услуг или на компенсацию стоимости лекарств. Я выбрал второе», - продолжил Озолин. После этого звонивший пояснил, что для формального подтверждения необходимо пройти идентификацию через Smart-ID или Mobiil-ID.

«До тех пор, пока речь не зашла о Smart-ID, я был уверен, что говорю с сотрудником Кассы здоровья», - отметил Осолин. Тогда он заподозрил неладное и предложил продолжить общение через официальный сайт ведомства.

«Стиль общения был очень профессиональным, и опять же – идеально правильный эстонский язык», - подчеркнул Озолин, добавив, что у него даже возник вопрос: не голос ли это, созданный искусственным интеллектом?