Мошенники пытались обмануть эстонского предпринимателя: «Я верил до тех пор, пока речь не зашла о Smart-ID»

Среди нас действуют все более изощренные мошенники - с одним из них недавно столкнулся предприниматель в области рекламы и бывший журналист Олав Озолин. «Стиль общения у него был очень деловой, и, конечно, сыграл свою роль безупречный эстонский язык», - признается Озолин, добавляя, что поначалу поверил аферисту.
«Мне позвонил якобы сотрудник Кассы здоровья, очень вежливый молодой человек, говорил на безупречном эстонском. Спросил, действительно ли я Олав Озолин, и продиктовал мой личный код», - написал Озолин в посте в соцсетях.
По словам Озолина, звонивший сообщил, что из-за сбоя в компьютерной системе ему не выплатили 89 евро в 2024 году, но сейчас этот вопрос решается. «Я сказал: прекрасно - пусть платят», - рассказал Озолин, решив, что это действительно звонок из Кассы здоровья.
«Затем он спросил, хочу ли я, чтобы сумма пошла на оплату стоматологических услуг или на компенсацию стоимости лекарств. Я выбрал второе», - продолжил Озолин. После этого звонивший пояснил, что для формального подтверждения необходимо пройти идентификацию через Smart-ID или Mobiil-ID.
«До тех пор, пока речь не зашла о Smart-ID, я был уверен, что говорю с сотрудником Кассы здоровья», - отметил Осолин. Тогда он заподозрил неладное и предложил продолжить общение через официальный сайт ведомства.
«Стиль общения был очень профессиональным, и опять же – идеально правильный эстонский язык», - подчеркнул Озолин, добавив, что у него даже возник вопрос: не голос ли это, созданный искусственным интеллектом?
«Не думаю, что это был настоящий ИИ, хотя я читал, что всего десять секунд аудиозаписи достаточно, чтобы ИИ мог заговорить даже голосом твоего родственника. Но мне кажется, я все-таки разговаривал с настоящим эстонским аферистом», - подытожил Озолин. Он признал: мошенник был настоящим профессионалом.
Число зарегистрированных мошенничеств с ущербом выросло за год на 14%
В феврале прошлого года в ежегодном отчете по кибербезопасности Департамент государственной информационной системы (RIA) сообщил: в Эстонии в 2024 году произошло 6515 значимых киберинцидентов - почти вдвое больше, чем годом ранее. В среднем жители страны потеряли из-за мошенничества около восьми миллионов евро - то есть примерно 22 000 евро в день.
Несмотря на усилия полиции, Пограничной службы, RIA и других учреждений, приходится признать: прошедший год оказался для мошенников весьма удачным.
Почему же столько афер срабатывает?
Эксперты RIA называют несколько причин:
- Мошенники становятся все умнее, их письма и звонки выглядят все правдоподобнее;
- Мы живем в спешке, стараемся делать несколько дел одновременно - и становимся менее внимательными;
- Все больше людей заказывают товары онлайн и ждут посылки, так что фальшивые сообщения выглядят вполне правдоподобно.
Не оправдывайся, просто положи трубку!
Советы о том, как защитить себя от мошенников, можно найти на сайтах Департамента полиции и погранохраны, а также на портале по кибербезопасности It-vaatlik.