Балтийскую столицу признали самым трендовым направлением мира этим летом

Невероятно, но факт! Литовский Вильнюс признан самым трендовым направлением на лето 2025 года.
К такому выводу пришла туристическая платформа Kayak, проанализировав данные о бронированиях. Выяснилось, что этим летом внимание путешественников все чаще привлекают менее известные направления. Самый впечатляющий рост интереса по сравнению с прошлым годом показал именно Вильнюс - плюс 105%, сообщает Time Out.
На втором месте - Булавайо, второй по величине город Зимбабве, с ростом 84%. Третью строчку занял Сеул, столица Южной Кореи, интерес к которому вырос на 65%.