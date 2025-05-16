Балтийскую столицу признали самым трендовым направлением мира этим летом

К такому выводу пришла туристическая платформа Kayak, проанализировав данные о бронированиях. Выяснилось, что этим летом внимание путешественников все чаще привлекают менее известные направления. Самый впечатляющий рост интереса по сравнению с прошлым годом показал именно Вильнюс - плюс 105%, сообщает Time Out.