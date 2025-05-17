Счастливчики выходных: три знака Зодиака, которым повезет 17-18 мая 2025 года

Овен

Выходные принесут Овнам долгожданное облегчение: эмоциональный фон стабилизируется, а энергия пойдёт в рост. Вас ждёт неожиданный, но очень приятный контакт - может быть, встреча со старым другом или теплое признание от близкого человека. Финансовый бонус или выгодная покупка тоже не исключены для Овнов в ближайшие дни. Вдохните полной грудью - это ваше время.

Телец

Домашняя атмосфера будет особенно уютной, а забота близких - ощутимой и тёплой. Эти выходные подарят Тельцам чувство нужности и любви. Возможно, вас ждёт семейный праздник или важный разговор, который расставит всё по местам. Это хорошее время для отдыха, приготовления вкусной еды и тихого счастья рядом с теми, кого вы любите, Тельцы.

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