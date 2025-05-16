СТРАШНЫЕ КАДРЫ 23-летнюю бьюти-блогера Валерию Маркес убили во время прямого эфира

В Мексике в своем салоне красоты во время эфира была убита 23-летняя блогер Валерия Маркес. В помещение, откуда велся эфир, ворвался вооруженный неизвестный. Мужчина расстрелял девушку фактически в упор. От полученных ранений Маркес скончалась на месте, сообщает Би-би-си.

Генпрокуратура Мексики сообщила, что нападение и убийство было совершено неизвестным «по гендерным признакам» из ненависти к женщинам.

Выяснилось, что Маркес, бьюти-блогер, в эфире обратилась к подписчикам в TikTok, раскрыв небольшую посылку, которую ей только что доставили. Внутри бандероли был розовый плюшевый поросенок.

Маркес порадовалась подарку и показала его подписчикам канала. А уже через несколько мгновений началась стрельба. Эфир блогера завершал неизвестный мужчина, который забрал телефон убитой, сообщает CNN. В кадре появилось его лицо.

Источники сообщали, что Маркес предупреждали, что к ее салону красоты кто-то направлялся. Прокуратура пока не установила личность неизвестного, который убил блогершу.

Смерть Маркес вызвала большой резонанс, в Сети запустили хештег #JusticeForValeria. «Как же страшно жить в стране, где женщину могут убить просто за то, что она женщина», - писали подписчики в аккаунте Маркес.

Глава муниципалитета Гвадалахары Хуан Хосе Франхи сообщил СМИ, что Маркес не жаловалась на преследование, а расследование убийства потребует пристального внимания со стороны мексиканских властей. Он напомним, что, по данным ООН, в стране каждый год убивают порядка десяти женщин.

Позднее местная полиция задержала подозреваемого, который доставлен на допрос. Полиция выясняет мотивы мужчины.