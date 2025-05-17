ГОРОСКОП НА 17 МАЯ Ракам звезды советуют отказаться от поездок, а Стрельцы должны быть осмотрительны

Для заключения сделок и совершения крупных покупок этот день не подходит. Нежелательно также отправляться в далекие поездки, экспериментировать с имиджем; дамам звезды советуют ограничиться привычными косметическими процедурами.
Этот день будет чрезвычайно удачным для всех, кто влюблен, а также для людей, стремящихся к переменам в личной жизни. Вероятны интересные встречи и новые знакомства, романтические увлечения. Семейные отношения гармоничны, у желающих помириться с родственниками после ссоры наверняка будет такая возможность. Встречи с друзьями будут приятными, в неформальных беседах можно коснуться вопросов, касающихся профессиональной деятельности или карьерного роста.
Овен
Финансовая ситуация очень непроста, Овнам предстоит расстаться с весьма значительными суммами, и не всегда по своей воле. Старайтесь не иметь дела с сомнительными особами – есть опасность стать жертвой мошенников или связаться с людьми, чьи намерения вредны для вас. Поездки могут быть связаны как с досадными недоразумениями, так и с серьезными неприятностями.
В остальном же день обещает быть неплохим. Звезды обещают вам понимание и поддержку членов семьи, радость от общения с любимым человеком и отдыха в компании друзей. Обратите особое внимание на свой внешний вид, если собираетесь на важное свидание – безупречность во всем пойдет на пользу вашей репутации.
Телец
Тельцам следует быть внимательнее к своему здоровью - велика вероятность недомоганий. Берегите себя и старайтесь не переживать из-за мелочей: нервное напряжение может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Нежелательно заниматься серьезными и утомительными делами, посвящать все время решению сложных задач; не стоит также отказываться от развлечений и отдыха в компании родственников.
Возможны удачные совпадения, которые позволят вам навести порядок в финансовых делах и личной жизни. День хорош для научной работы, информация усваивается легко и запоминается надолго. Небольшие покупки будут удачными, а вот с крупными приобретениями лучше не спешить.
Близнецы
У Близнецов могут возникнуть серьезные проблемы в общении. В этот день им нелегко найти общий язык с окружающими, а новые знакомства скорее утомляют, чем радуют. Поднять настроение помогут поездки; они же будут способствовать расширению кругозора и получению новых знаний. Чем бы вы ни занимались, помните, что довольствоваться скромными успехами нельзя – упорство и целеустремленность принесут впечатляющие плоды.
Возможны проблемы в личной жизни, серьезные разногласия между влюбленными. Вы склонны контролировать своего избранника, следить за каждым его шагом – едва ли это кому-то придется по вкусу. Будьте готовы к неприятным встречам, если планируете посетить увеселительное заведение.
Рак
Ракам звезды советуют отказаться от поездок: в пути вас могут подстерегать серьезные опасности. А вот дома проблем не возникнет – с делами вы справитесь легко и в любых занятиях преуспеете. Появляется возможность укрепить важные для вас отношения, восстановить полезные связи. В семье царит взаимопонимание, от общения с близкими вы получите массу удовольствия, да и романтическое свидание подарит приятные моменты.
Природное обаяние Раков сегодня едва ли останется незамеченным, на любом мероприятии вы будете в центре внимания. Вам пойдут на пользу умеренные физические нагрузки, игры с детьми, работа на свежем воздухе.
Лев
У Львов могут возникнуть серьезные проблемы в личной жизни. В этот день представителям данного знака будет нелегко найти общий язык с любимым человеком. Возрастают подозрительность и обидчивость, порой вы совершенно неверно истолковываете невинные замечания близких. Постарайтесь настроиться на более спокойный лад, и не забывайте, что являетесь обладателем завидного чувства юмора.
Нежелательно проводить время в одиночестве; настроение наверняка поднимет общение с людьми доброжелательными и открытыми, пусть и разделяющими некоторые ваши увлечения и интересы. Финансовое положение улучшится: возможно получение помощи от родственников или возвращение старого долга.
Дева
Девам следует быть внимательнее: велика вероятность ошибок, каждая из которых может иметь серьезные последствия. Особой осторожности требуют вопросы, касающиеся финансов. Не заключайте сделок, по возможности сократите расходы. Сегодня вы в большей степени, чем обычно, склонны к участию в разного рода авантюрах, и едва ли сможете отличить недоброжелателя от союзника.
На членов семьи можно положиться: от них вы получите моральную поддержку, хороший совет и помощь, если в этом возникнет необходимость. Снижен жизненный потенциал, вам угрожают переутомление и усталость, потеря уверенности в себе и перепады настроения. Спокойный отдых в компании близкого человека способствует восстановлению душевных сил.
Весы
Эмоциональный фон этого дня чрезвычайно сложен, велика вероятность ссор с близкими, конфликтов в семье. Вам придется сдерживать свои эмоции, вести себе корректно и сдержано, чтобы направить развитие ситуации в более мирное русло. Споры между влюбленными возникают из-за совершенных пустяков, но каждый из них может негативно отразиться на отношениях, если не остановиться вовремя.
Нежелательны поездки, во многих делах могут возникнуть неожиданные затруднения. При этом день очень хорош для посещения увеселительных заведений, светских мероприятий. Интересные беседы и легкий, ни к чему не обязывающий флирт, поднимут вам настроение.
Скорпион
Для Скорпионов этот день будет чрезвычайно удачным с точки зрения личной жизни и развития романтических отношений. Благоприятное стечение обстоятельств позволит вам завязать полезные знакомства или произвести приятное впечатление на человека, который вам интересен. Атмосфера в семье будет спокойной и гармоничной, поводов для серьезных споров не возникнет.
Звезды предупреждают о снижении жизненного тонуса, вероятность недомоганий. Старайтесь избегать перегрузок: даже занимаясь приятными делами, не следует забывать о чувстве меры. Нельзя переедать, злоупотреблять спиртными напитками – реакция вашего организма на подобные раздражители будет достаточно острой.
Стрелец
Стрельцы должны быть осмотрительны: осторожность совершенно необходима для того, чтобы избежать неприятностей в этот непростой день. Нежелательно отправляться в далекие поездки в компании малознакомых людей, доверять решение своих проблем посторонним. Во всем, за что вы беретесь самостоятельно, можно достичь превосходного результата; в этом помогут не только знания, но и способность принимать смелые и оригинальные решения.
Важность вашей роли в родственных отношениях трудно переоценить. Именно от того, какую линию поведения вы выберете, зависит атмосфера в семье; вам предстоит взять на себя ответственность за близких, руководить их поступками.
Козерог
У Козерогов могут возникнуть проблемы с имуществом. Вероятны поломки ценных вещей, сложной техники, транспортных средств. Наиболее серьезные трудности возникнут у тех, кто находится в далеких поездках. Финансовая картина благоприятна, умение здраво оценивать свои возможности убережет вас от напрасных трат. Возможно получение приятных подарков от членов семьи и друзей.
Этот день стоит посвятить общению с близкими людьми; погоня за новыми знакомствами не приведет ни к чему хорошему, а попытки наладить отношения с теми, кто может быть полезен, едва ли увенчаются успехом. Влюбленных ожидают приятные события, которые положат начало новому этапу их отношений.
Водолей
День связан с заботами и хлопотами, события его потребуют от вас расторопности и находчивыми. Наиболее важные решения принимайте самостоятельно, полагайтесь на свою интуицию, а к советам, на которые едва ли поскупятся окружающие, относитесь критически. Близким вы кажетесь сегодня особенно растерянными и беспомощными, чем и объясняется их преувеличенная и порой неуместная забота.
Отношения влюбленных не назовешь гармоничными, причиной многих проблем является ревность. Водолеи наделены особым обаянием, а сегодня к тому же склонны пофлиртовать – едва ли это придется по вкусу их возлюбленных. Вы поступите мудро, если не станете испытывать терпение близкого человека.
Рыбы
День в целом неплох, хотя достижение значительных успехов и требует некоторых усилий. Старайтесь держать близких людей в курсе своих дел и планов: помощь будет вам полезной, да и советы пригодятся. Представится шанс найти достойное применение своим способностям и талантам, решить сложные задачи, долгое время не дававшие вам покоя. В личной жизни пригодится способность мыслить стратегически, верно оценивать последствия каждого поступка. Помните, что сегодня в общении с любимым человеком вам следует быть серьезнее – для шуток и иронии день не самый подходящий.
Сегодня вы сможете сделать удачные покупки и совершить приятные поездки. Однако следует помнить о том, что жизненный потенциал ваш сейчас несколько снижен – а это значит, что лишние нагрузки, тревоги и хлопоты вам противопоказаны.