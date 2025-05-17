ГОРОСКОП НА 17 МАЯ Ракам звезды советуют отказаться от поездок, а Стрельцы должны быть осмотрительны

Лев

У Львов могут возникнуть серьезные проблемы в личной жизни. В этот день представителям данного знака будет нелегко найти общий язык с любимым человеком. Возрастают подозрительность и обидчивость, порой вы совершенно неверно истолковываете невинные замечания близких. Постарайтесь настроиться на более спокойный лад, и не забывайте, что являетесь обладателем завидного чувства юмора.

Нежелательно проводить время в одиночестве; настроение наверняка поднимет общение с людьми доброжелательными и открытыми, пусть и разделяющими некоторые ваши увлечения и интересы. Финансовое положение улучшится: возможно получение помощи от родственников или возвращение старого долга.

Дева

Девам следует быть внимательнее: велика вероятность ошибок, каждая из которых может иметь серьезные последствия. Особой осторожности требуют вопросы, касающиеся финансов. Не заключайте сделок, по возможности сократите расходы. Сегодня вы в большей степени, чем обычно, склонны к участию в разного рода авантюрах, и едва ли сможете отличить недоброжелателя от союзника.

На членов семьи можно положиться: от них вы получите моральную поддержку, хороший совет и помощь, если в этом возникнет необходимость. Снижен жизненный потенциал, вам угрожают переутомление и усталость, потеря уверенности в себе и перепады настроения. Спокойный отдых в компании близкого человека способствует восстановлению душевных сил.

Весы