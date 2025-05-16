ТРЕПЕЩИТЕ! В Эстонию едет принц рок-н-ролла из Италии

Стиль Мэтью Ли - это взрывной коктейль из рок-н-ролла, буги-вуги, ритм-н-блюза, джаза и классики, исполненный с головокружительной техникой и неподдельной страстью. Мэтью не просто играет - он зажигает сцену.

Родом из итальянского Пезаро, с детства вдохновленный легендами рок-н-ролла, особенно Джерри Ли Льюисом, Мэтью после окончания консерватории имени Джоаккино Россини выбрал путь музыканта и покорил международную сцену. Сегодня он гастролирует по Европе, Америке и Азии, выступает на крупнейших фестивалях и дает более ста концертов в год. В его дискографии - восемь альбомов, включая Pianoman (2018) и Rock & Love (2020).

Мэтью Ли и его черный рояль. Фото: Pressifoto

В репертуаре артиста - культовые хиты золотой эры рок-н-ролла, такие как «Great Balls of Fire», «Long Tall Sally», «Splish Splash», а также изящные интерпретации итальянской классики, включая «Quando Quando Quando». Звучат и собственные композиции, в том числе «E’ Tempo D’Altri Tempi» и «Non Mi Credere», принесшие ему широкую известность не только в Италии.

Музыка для Мэтью - образ жизни. Он играет везде, где есть пианино: в аэропортах, на вокзалах, в торговых центрах. За такие спонтанные перформансы его называют «послом рок-н-ролла». Аэропорт Брюсселя даже официально назначил его «послом Шарлеруа» - он частый гость этого воздушного хаба во время туров.

Концерт Мэтью - это не просто музыкальное событие. Это настоящая буря эмоций, ураган ритма и заряд позитива, который надолго остаётся с каждым зрителем.