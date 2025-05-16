ВИДЕО Номер Эрики Викман на Евровидении пришлось репетировать повторно: подвел огромный микрофон

В пятницу во второй половине дня на арене St. Jakobshalle в Базеле состоялась первая генеральная репетиция финала Евровидения. Однако выступление участницы от Финляндии пришлось повторить, так как большой микрофон Эрики Викман сломался.
Дело в том, что в конце песни Ich komme Эрика Викман поднимается ввысь, стоя на огромном микрофоне. Но на генеральной репетиции произошел сбой, и микрофон застрял на середине.
Эрика все равно допела песню до конца и получила бурные аплодисменты. Но после ее выступления опустить микрофон не получилось, поэтому на сцену сбежались десятки работников, которые пытались помочь певице.
Когда огромный микрофон наконец-то опустили и унесли со сцены, ведущий сообщил прессе, что, у Викман будет еще одна возможность отрепетировать номер. Публика, конечно же, восприняла новость с восторгом.
Вторая попытка прошла успешнее, и микрофон с легкостью поднялся в воздухе! Надеемся, что и завтра все пройдет гладко, ведь и в четверг, во время полуфинала, не обошлось без заминок. Так, после полуфинала Эрика призналась в интервью Iltalehti, что жутко испугалась, когда из микрофона посыпались искры, и раздался небольшой хлопок.
«Надеюсь, что в финале искры из огромного микрофона не будут сопровождаться таким хлопком, потому что я действительно сильно испугалась, когда это увидела. В целом все прошло хорошо, если не считать жуткого испуга!» - прокомментировала Эрика после второго полуфинала.