ВИДЕО Номер Эрики Викман на Евровидении пришлось репетировать повторно: подвел огромный микрофон

Дело в том, что в конце песни Ich komme Эрика Викман поднимается ввысь, стоя на огромном микрофоне. Но на генеральной репетиции произошел сбой, и микрофон застрял на середине.

Эрика все равно допела песню до конца и получила бурные аплодисменты. Но после ее выступления опустить микрофон не получилось, поэтому на сцену сбежались десятки работников, которые пытались помочь певице.

Когда огромный микрофон наконец-то опустили и унесли со сцены, ведущий сообщил прессе, что, у Викман будет еще одна возможность отрепетировать номер. Публика, конечно же, восприняла новость с восторгом.

Вторая попытка прошла успешнее, и микрофон с легкостью поднялся в воздухе! Надеемся, что и завтра все пройдет гладко, ведь и в четверг, во время полуфинала, не обошлось без заминок. Так, после полуфинала Эрика призналась в интервью Iltalehti, что жутко испугалась, когда из микрофона посыпались искры, и раздался небольшой хлопок.